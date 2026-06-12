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személyi igazolvány

Hamarosan lejárhat egy fontos okmánya, érdemes ellenőrizni

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Hamarosan fontos változás lép életbe Magyarországon, amely sok állampolgárt érinthet. A régi, könyv formátumú, határidő nélkül kiállított személyi igazolványok augusztus 3-án érvényüket vesztik.
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személyi igazolványhatáridőigazolványokmány

A régi típusú személyi igazolványok tulajdonosainak érdemes mielőbb ellenőrizniük okmányaik érvényességét. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint ugyanis hamarosan végleg hatályukat vesztik azok a könyv formátumú igazolványok, amelyek korábban határidő nélkül voltak érvényesek – tájékoztat a Híradói.

Hamarosan végleg érvényüket vesztik a régi típusú személyi igazolványok
Hamarosan végleg érvényüket vesztik a régi típusú személyi igazolványok – Fotó: Pexels

Figyeljen oda: augusztusban lejárhat a személyi igazolvány érvényessége

A Belügyminisztérium közlése szerint az európai uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül kiállított személyazonosító igazolványok. Az érintett állampolgárok nem kapnak külön, személyre szabott értesítést a változásról, ezért a tárca azt javasolja, hogy mindenki ellenőrizze okmányait.

A személyi igazolvány cseréje azok számára szükséges, akik kizárólag ilyen régi típusú okmánnyal rendelkeznek. Számukra személyes ügyintézés keretében új, elektronikus személyazonosító igazolványt (eSzemélyit) kell igényelni bármely kormányablakban.

Fontos tudnivalók az érintettek számára:

  • a régi, könyv formátumú személyi igazolványok augusztus 3-án vesztik érvényüket;
  • az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról;
  • az új eSzemélyi bármely kormányablakban igényelhető;
  • a kártyaformátumú vezetői engedély vagy a magánútlevél továbbra is igazolhatja a személyazonosságot.

A közlemény szerint a 70. életévüket betöltött polgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Azok az ügyfelek, akik egészségügyi okból nem tudnak személyesen megjelenni, a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal vehetik fel a kapcsolatot.

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