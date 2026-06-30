Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kármán András bejelentést tett: kirúgta a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

szén-monoxid-mérgezés

Tűzoltó figyelmeztet! Nyáron is életveszélyes lehet ez az otthoni hiba

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A legtöbben a fűtési szezonhoz kötik ezt a veszélyt, pedig a nyári hőségben is kialakulhatnak olyan körülmények, amelyek megnehezítik az égéstermék megfelelő elvezetését. A szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében ilyenkor is fontos a gázkészülékek és a kémények rendszeres ellenőrzése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szén-monoxid-mérgezéstűzveszélyfigyelmeztetés

Sokan kizárólag a téli hónapokkal hozzák összefüggésbe a szén-monoxid-mérgezés veszélyét, pedig a nyári hőségben is előfordulhatnak életveszélyes helyzetek – hívta fel a figyelmet Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője.

A szén-monoxid-mérgezés nyáron is veszélyt jelenthet, ezért a megfelelő szellőztetés kiemelten fontos (képünk illusztráció) Fotó: Pexels
A szén-monoxid-mérgezés nyáron is veszélyt jelenthet, ezért a megfelelő szellőztetés kiemelten fontos (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

A szakember szerint a nyári időszakban is rendszeresen érkeznek szén-monoxid-riasztások. Ennek egyik oka, hogy a nagy melegben a kémény huzata kedvezőtlenül alakulhat, így az égéstermék nem minden esetben tud megfelelően távozni – számolt be róla a SZON.

Miért fontos a szén-monoxid-mérgezés megelőzése?

A tűzoltó alezredes hangsúlyozta, hogy a gázkészülékek megfelelő műszaki állapotának megőrzése és a kémények időszakos ellenőrzése egész évben kiemelten fontos. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a jól szigetelő nyílászárók vagy egyes szellőztető berendezések megváltoztathatják a lakás légáramlását, ami szintén növelheti a kockázatot.

A biztonság érdekében szén-monoxid-érzékelő használatát is javasolja, amelyet a gyártó előírásainak megfelelően kell felszerelni és rendszeresen ellenőrizni.

Ez is érdekelheti

Szén-monoxid-mérgezés a kolozsvári egyetemen – rohammentő vitt el egy férfit

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!