Tűzoltó figyelmeztet! Nyáron is életveszélyes lehet ez az otthoni hiba

Sokan kizárólag a téli hónapokkal hozzák összefüggésbe a szén-monoxid-mérgezés veszélyét, pedig a nyári hőségben is előfordulhatnak életveszélyes helyzetek – hívta fel a figyelmet Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője.

A szén-monoxid-mérgezés nyáron is veszélyt jelenthet, ezért a megfelelő szellőztetés kiemelten fontos (képünk illusztráció)

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A szakember szerint a nyári időszakban is rendszeresen érkeznek szén-monoxid-riasztások. Ennek egyik oka, hogy a nagy melegben a kémény huzata kedvezőtlenül alakulhat, így az égéstermék nem minden esetben tud megfelelően távozni – számolt be róla a SZON.

Miért fontos a szén-monoxid-mérgezés megelőzése?

A tűzoltó alezredes hangsúlyozta, hogy a gázkészülékek megfelelő műszaki állapotának megőrzése és a kémények időszakos ellenőrzése egész évben kiemelten fontos. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a jól szigetelő nyílászárók vagy egyes szellőztető berendezések megváltoztathatják a lakás légáramlását, ami szintén növelheti a kockázatot.

A biztonság érdekében szén-monoxid-érzékelő használatát is javasolja, amelyet a gyártó előírásainak megfelelően kell felszerelni és rendszeresen ellenőrizni.