Kevesen tudják, hogyan süllyedt el valójában a Szent István csatahajó – 108 éve történt a tragédia

A Szent István csatahajó a Tegetthoff-osztály negyedik egységeként épült Fiuméban, a Ganz és Társa Danubius hajógyárban. A hajó 152 méter hosszú volt, több mint 20 ezer tonnás vízkiszorítással rendelkezett, és a korszak legmodernebb fegyverzetével szerelték fel. Nevét Magyarország első királyáról, Szent Istvánról kapta – írja a Wikipedia.
A Szent István csatahajó nagyszabású támadásban vett részt
A csatahajó 1915-ben állt szolgálatba, de a háború során viszonylag keveset vetették be. Az Adriai-tenger nagy részét ugyanis az antant tengeri blokád alatt tartotta, így a Monarchia flottája többnyire kikötőkben vesztegelt.
A végzetes küldetésre 1918 júniusában indult a hajó. A Monarchia haditengerészete nagyszabású támadást tervezett az Otrantói-szoros ellen, amely stratégiai jelentőségű volt az antant számára. A Szent István és kísérőhajói éjszaka futottak ki Polából.
A sorsdöntő pillanatban azonban olasz torpedónaszádok vették észre a köteléket. Luigi Rizzo olasz kapitány két torpedót lőtt ki a csatahajóra, amelyek célba találtak.
A találatok után a hajó gyorsan oldalára dőlt. A személyzet órákon keresztül próbálta megmenteni az óriást, de a víz betört a kazánházakba, és a Szent István fokozatosan elvesztette stabilitását.
A hajó végül 1918. június 10-én reggel elsüllyedt az Adriai-tengerben. A tragédiában 89 tengerész halt meg.
A katasztrófa különlegessége, hogy az eseményeket filmre vették a kísérőhajóról. A máig fennmaradt fekete-fehér felvételeken jól látható, ahogy a hatalmas csatahajó lassan megdől, majd eltűnik a víz alatt. Ezek a képsorok az első világháború legismertebb archív felvételei közé tartoznak.
A Szent István csatahajó tragédiája szimbólikus pillanat volt
A roncsot csak 1974-ben találták meg jugoszláv búvárok. A hajó mintegy 66 méter mélyen fekszik az Adria fenekén, és háborús sírhelynek számít.
A Szent István elsüllyedése nem csupán hadtörténeti esemény, hanem szimbolikus pillanat is volt: jól mutatta az Osztrák–Magyar Monarchia hanyatlását és a háború végének közeledtét”
– mondta korábban egy hadtörténész a témában.
Magyarországon június 10-ét a haditengerészek emléknapjaként tartják számon. A Szent István csatahajó története ma is fontos része a magyar hadtörténelemnek, és sokak számára a bátorság, valamint a tragikus sors szimbóluma maradt.
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