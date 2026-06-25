Különleges afrikai ragadozók születtek Nyíregyházán – videó

Szerválkölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban. A kölykök jelenleg négyhetesek, és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban két hím és egy nőstény kölyök található, akik édesanyjuk gondoskodó figyelmének köszönhetően szépen gyarapodnak. Testsúlyuk jelenleg 800–900 gramm között mozog – tájékoztat a Nyíregyházi Állatpark.

Szerválkölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került, amely során a kölykök megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtó kezelésben is részesültek.

A szerválok kivételen vadászok a ragadozóvilágban

A szervál (Leptailurus serval) Afrika egyik legkülönlegesebb ragadozója, amely elsősorban a szubszaharai régió füves, mocsaras és szavannás területein él. A faj különleges testfelépítéséről ismert: a macskafélék között testarányosan neki vannak a leghosszabb lábai, míg rendkívül nagy fülei kiváló hallást biztosítanak számára.

Ez a kivételes ragadozó rendkívül eredményes vadász. Hallása segítségével pontosan képes lokalizálni a növényzetben rejtőző zsákmányt, és akár 2–3 méteres magasságba is felugorhat. Vadászati sikeressége a ragadozók között kiemelkedőnek számít.

Bár a szervál jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember–állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását.

Kapibarakölykök születtek a Debreceni Állatkertben

Ahogy arról az Origo június elején beszámolt, kapibarakölykök születte a Debreceni Állatkertben. A kis jövevények láthatóan nem ismerik a félénkséget. Hol anyjuk nyomában szaladgálnak a kifutóban, hol kíváncsian fedezik fel környezetüket, majd egy váratlan pillanatban már a pancsoló vízében lubickolnak. Energikusságuk és játékosságuk mindenkit magával ragad, aki néhány percre megáll a kifutó előtt.