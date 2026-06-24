Kiderülhet a Szinva patak rejtélye

Lapunk is beszámolt arról, ahogy kedd délután váratlanul narancssárgává színeződött a Szinva patak vize. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak, a szokatlan jelenségre pedig csakhamar a lakók is felfigyeltek. Nemrég Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a legfrissebb fejleményeket: mint írta, a Szinva elszíneződésének oka a Miskolci Tatár utcai Fűtőmű területén keresendő.

Megoldódott a Szinva patak rejtélye / Fotó: Vajda János / BOON

Friss hírek érkeztek a Szinva patak rejtélyes elszíneződéséről

A polgármester úgy fogalmazott, a rendelkezésre álló adatok szerint a MIHŐ egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak: a kazánból leengedett, vas oxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a Szinvába jutott.

A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a Városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak. A jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a szennyeződés az élővilágban károkat okozott. Ez elfogadhatatlan, ezért elrendeltem az eset minden körülményének kivizsgálását

- emelte ki Tóth-Szántai József, hozzátéve, azonnali hatállyal arra kérte a MIHŐ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, ezzel előzve meg, hogy a jövőben hasonló eset előfordulhasson. Végezetül azt is elmondta, a vizsgálat eredményéről és a szükséges intézkedésekről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.