Mi történt? Narancssárgává változott a Szinva patak vize - videó

Kedd délután narancssárgává változott a Szinva patak vize. A hatóságok vizsgálják az esetet, de egyelőre nem tudni, mi okozta a változást – tájékoztat a BOON.

Narancssárgává változott a Szinva patak vize, már vizsgálódnak a hatóságok

Fotó: BOON

A szokatlan jelenségre a lakók is hamar felfigyeltek, egymást kérdezgetve találgatták, mi történhetett.

„Tisztára olyan, mint a narancslé. Láttam két fickót is lent az árokban, de megállapítottam, hogy nem ők okozták

– fogalmazott egy lakos.

A beömlés a Kiss Ernő és Ernye bán utca kereszteződésénél található Miskolcon.

Vizsgálják, mi okozhatta a Szinva patak vizének elszíneződését

Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a miskolci tűzoltók a helyszínre vonultak, ahol vizsgálják, mi okozhatta a patak elszíneződését.

A Kormányhivataltól soron kívüli vízvizsgálatot kértem, amelynek eredménye várhatóan holnapra készül el

– közölte az eset kapcsán Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere.

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