Egyre többen használnak szódagépet otthon, ám a hozzájuk tartozó CO2 patronok visszaváltása sok vásárlónak továbbra is kérdéseket vet fel. A szódapatron ugyanis nem betétdíjas termék, így a kezelése nem a megszokott üveg-visszaváltási szabályok szerint történik. Emiatt sokan csak akkor szembesülnek a különbséggel, amikor az üres patront szeretnék visszavinni az üzletbe – írja a KEMMA.

A szódapatron visszaváltásának feltételeivel sokan csak a boltban szembesülnek – Fotó: Unsplash

Hogyan működik a szódapatron visszaváltása valójában?

A szódapatron visszaváltása nem klasszikus bolti visszavitelt jelenti. A gyártói tájékoztatás szerint a fogyasztó nem magát a patront vásárolja meg, hanem a benne lévő CO2 gáz használati díját fizeti ki, miközben a palack a gyártó tulajdonában marad. A rendszer lényege a csere: az üzletek többségében a kiürült patront egy újratöltött darabra lehet cserélni, jellemzően 3500–4500 forintos díj ellenében. Ez az összeg kereskedőnként eltérhet.

Ha valaki nem cserét kér, hanem visszaadja a kifogástalan állapotú üres patront, a gyártó tájékoztatása szerint 800 forint visszatérítés jár.

Ez azonban nem a boltokban történik, hanem a gyártó által meghatározott ügyintézési folyamatban. A cég hangsúlyozza, hogy a feltételek előre rögzítettek és a csomagoláson is szerepelnek, így a vásárlók már a termék megvásárlásakor tájékozódhatnak. A rendszer célja, hogy a felhasználók egyszerűen cserélhessék a kiürült patronokat, és ne kelljen minden alkalommal új eszközt beszerezniük.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a forgalmazó megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat. Álláspontjuk szerint a legfontosabb információk a csomagoláson és az online felületeken is elérhetők, így a visszaváltás feltételei előre ismertek.