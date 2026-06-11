Milliók nappalijába költöztek be: képeken a Szomszédok emlékezetes szereplői

Egy korszak zárult le, amikor 1999 decemberében utoljára megszólalt a Szomszédok főcímzenéje. A gazdagréti lakótelepen játszódó teleregény több mint egy egyszerű tévésorozat volt: közös magyar élménnyé vált, amelyben a nézők saját mindennapjaik gondjaira, örömeire és konfliktusaira ismerhettek rá.

Pásztor Erzsi színésznő alakította a Szomszédok legendás Janka nénijét

Fotó: / MW Bulvár

A Szomszédok 1987. május 7-én indult a Magyar Televízióban, és 1999. december 30-ig futott. A sorozatból 331 epizód készült, és kéthetente csütörtök esténként milliók ültek le a képernyők elé, hogy nyomon kövessék a gazdagrétiek életét. A sorozat azóta is része maradt a magyar popkultúrának: ismétlések, internetes mémek, nosztalgikus összeállítások és régi jelenetek tartják életben.

A Szomszédok több volt, mint egy tévésorozat

A Szomszédok erejét az adta, hogy nem távoli világot mutatott, hanem ismerős magyar élethelyzeteket. Lakótelepi ház, lift, közért, taxi, rendelő, iskola, családi ebédek, szomszédok közötti és családon belüli viták, munkahelyi gondok adták a történetek hátterét. A néző nem egy elérhetetlen, fényes világba lépett be, hanem abba a hétköznapiságba, amelyben ő maga is élt.

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