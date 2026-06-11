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Szomszédok

Milliók nappalijába költöztek be: képeken a Szomszédok emlékezetes szereplői

49 perce
Olvasási idő: 14 perc
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Közel három évtizede ért véget a magyar televíziózás történetének egyik legemlékezetesebb sorozata. A Szomszédok nemcsak a gazdagréti lakótelep mindennapjait mutatta meg, hanem olyan karaktereket adott a nézőknek, akik máig erős nosztalgiát ébresztenek. A sorozat legismertebb szereplői közül Lenke néni, Taki bácsi, Mágenheim doktor, Vágási Feri, Alma és a ház többi figurája sokak számára egy egész korszakot idéz fel. Cikkünkben felidézzük a legendás magyar sorozatot, emlékezetes karaktereit és zseniális színészeit.
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Szomszédokkulka jánosmagyar színészPásztor ErzsiÁbel AnitaTrokán PétersorozatNemcsák Károly

Egy korszak zárult le, amikor 1999 decemberében utoljára megszólalt a Szomszédok főcímzenéje. A gazdagréti lakótelepen játszódó teleregény több mint egy egyszerű tévésorozat volt: közös magyar élménnyé vált, amelyben a nézők saját mindennapjaik gondjaira, örömeire és konfliktusaira ismerhettek rá.

szomszédok, televíziós sorozat, színész, szomszédoktelevízióssorozatszínész, 20250119 BudapestZsurzs Kati színésznő köszöntése a 70. születésnapja alkalmából.Fotó: Bánkúti Sándor (BS)MW Bulvárképen: Pásztor Erzsi
Pásztor Erzsi színésznő alakította a Szomszédok legendás Janka nénijét
Fotó:   / MW Bulvár

A Szomszédok 1987. május 7-én indult a Magyar Televízióban, és 1999. december 30-ig futott. A sorozatból 331 epizód készült, és kéthetente csütörtök esténként milliók ültek le a képernyők elé, hogy nyomon kövessék a gazdagrétiek életét. A sorozat azóta is része maradt a magyar popkultúrának: ismétlések, internetes mémek, nosztalgikus összeállítások és régi jelenetek tartják életben.

A Szomszédok több volt, mint egy tévésorozat

A Szomszédok erejét az adta, hogy nem távoli világot mutatott, hanem ismerős magyar élethelyzeteket. Lakótelepi ház, lift, közért, taxi, rendelő, iskola, családi ebédek, szomszédok közötti és családon belüli viták, munkahelyi gondok adták a történetek hátterét. A néző nem egy elérhetetlen, fényes világba lépett be, hanem abba a hétköznapiságba, amelyben ő maga is élt.

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