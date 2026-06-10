Megszólalt Győrfi Pál utódja: ő lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője – videó

A leköszönő szóvivő közösségi oldalán mutatta be utódját, Szűcs Brigittát, szúrta ki a feol.hu.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztján Győrfi Pált Szűcs Brigitta váltja – Fotó: Győrfi Pál / Facebook

Előttem az utódom! Fogadjátok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtársnőt! 43 éve csatlakoztam az Országos Mentőszolgálathoz, számomra ez Hivatás az Életért!

– írta bejegyzésében Győrfi Pál, aki ugyan a szóvivői feladatokat már nem látja el, továbbra is a mentőszolgálat állományában marad.

Hivatalosan is bemutatták az új szóvivőt

Szűcs Brigittát Constantinovits Miklós Attila megbízott főigazgató mutatta be hivatalosan az Országos Mentőszolgálat munkatársainak és a nyilvánosságnak.

Az új szóvivő egy bemutatkozó videóban mesélt szakmai pályafutásáról. Elmondta, hogy 2018-ban az első női mentőápolók egyikeként kezdte szolgálatát az OMSZ kötelékében, később diplomát szerzett, majd kivonuló mentőtisztként dolgozott tovább.

Több területen is bizonyított

Szűcs Brigitta nemcsak a mentőautókon teljesített szolgálatot, hanem a Központi Irányítócsoportnál segélyhívásokat is fogadott. Később oktatóként, majd oktatásszervezőként folytatta munkáját.

Jelenleg a Közép-Magyarországi Régió oktatásszervezőjeként felel a leendő mentősök felkészítéséért, valamint a már szolgálatban lévő bajtársak továbbképzéséért.

Mentőtisztként is folytatja munkáját

Az új szóvivő hangsúlyozta, hogy számára ugyan új kihívást jelent a szóvivői szerepkör, de nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy képviselheti a mentőszolgálatot.

A szóvivői szerep új, de büszke vagyok rá, hogy a szakmámat képviselhetem. Szóvivői munkásságomon túl továbbra is kivonuló mentőtisztként fogok dolgozni, valamint segélyhívásokat is fogadok

– mondta Szűcs Brigitta.

Az Országos Mentőszolgálat új szóvivője tehát a kommunikációs feladatok mellett a gyakorlati betegellátásban is aktív szerepet vállal majd.

Erről is írtunk korábban az Origón:

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Váltás történt az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztján – jelentette be a szervezet. Győrfi Pálnak már az utódját is megnevezték.

Kiderült, miért menthették fel Győrfi Pált

Az Origo arról is beszámolt, hogy Győrfi Pálnak azért kellett mennie, mert „a szervezetnek nem celebarcokra, intézményvédő reflexekre és PR-mondatokra van szüksége” – indokolta az egészségügyi miniszter a döntést,