Megszólalt Győrfi Pál utódja: ő lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője – videó

A leköszönő szóvivő közösségi oldalán mutatta be utódját, Szűcs Brigittát, szúrta ki a feol.hu.
Előttem az utódom! Fogadjátok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtársnőt! 43 éve csatlakoztam az Országos Mentőszolgálathoz, számomra ez Hivatás az Életért!
– írta bejegyzésében Győrfi Pál, aki ugyan a szóvivői feladatokat már nem látja el, továbbra is a mentőszolgálat állományában marad.
Hivatalosan is bemutatták az új szóvivőt
Szűcs Brigittát Constantinovits Miklós Attila megbízott főigazgató mutatta be hivatalosan az Országos Mentőszolgálat munkatársainak és a nyilvánosságnak.
Az új szóvivő egy bemutatkozó videóban mesélt szakmai pályafutásáról. Elmondta, hogy 2018-ban az első női mentőápolók egyikeként kezdte szolgálatát az OMSZ kötelékében, később diplomát szerzett, majd kivonuló mentőtisztként dolgozott tovább.
Több területen is bizonyított
Szűcs Brigitta nemcsak a mentőautókon teljesített szolgálatot, hanem a Központi Irányítócsoportnál segélyhívásokat is fogadott. Később oktatóként, majd oktatásszervezőként folytatta munkáját.
Jelenleg a Közép-Magyarországi Régió oktatásszervezőjeként felel a leendő mentősök felkészítéséért, valamint a már szolgálatban lévő bajtársak továbbképzéséért.
Mentőtisztként is folytatja munkáját
Az új szóvivő hangsúlyozta, hogy számára ugyan új kihívást jelent a szóvivői szerepkör, de nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy képviselheti a mentőszolgálatot.
A szóvivői szerep új, de büszke vagyok rá, hogy a szakmámat képviselhetem. Szóvivői munkásságomon túl továbbra is kivonuló mentőtisztként fogok dolgozni, valamint segélyhívásokat is fogadok
– mondta Szűcs Brigitta.
Az Országos Mentőszolgálat új szóvivője tehát a kommunikációs feladatok mellett a gyakorlati betegellátásban is aktív szerepet vállal majd.
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