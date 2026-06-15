Pokoli évekről vallott Szűcs Judith – majdnem mindent elveszített az énekesnő

Szűcs Judith az elmúlt években olyan megpróbáltatásokon ment keresztül, amelyek több ember életére is elegendőek lennének. Az énekesnőnek egyszerre kellett megküzdenie a rákkal, a cukorbetegséggel és egy olyan párkapcsolattal, amely fokozatosan felemésztette az életét – írja a Blikk.
Szűcs Judith drámai harca a rákkal és a cukorbetegséggel
A történet 2020 elején kezdett igazán aggasztó fordulatot venni. Egy thaiföldi utazás során azt vette észre, hogy hiába eszik rendesen, folyamatosan fogy. Nem sokkal később egy önvizsgálat során csomót talált a mellében, majd az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy rosszindulatú daganata van.
Az énekesnő számára azonnal elkezdődtek a kezelések. Bár a sugárterápia eredményes volt, több beavatkozásra is szüksége volt, hogy helyreállítsák a korábbi implantátumokat. A kezelések annyira megviselték a szervezetét, hogy egy időre még az írást is újra kellett tanulnia.
A cukorbetegség majdnem tragédiához vezetett
A rákbetegség legyőzése után újabb nehézséggel kellett szembenéznie. Egy fellépés során szokatlan rosszullétet tapasztalt, később pedig kiderült, hogy rendkívül magas a vércukorszintje.
Az orvosok cukorbetegséget állapítottak meg nála, és egy ideig inzulinkezelésre szorult. Szűcs Judith elmondása szerint lánya végig mellette állt ebben az időszakban, és rengeteget segített neki a gyógyulás útján.
Szűcs Judith vallomása: „100 millióba került ez a szerelem”
A betegségeknél is mélyebb sebeket hagyott benne az a kapcsolat, amelyben tizenhat évet töltött el. Az énekesnő szerint párja fokozatosan elszigetelte a külvilágtól, miközben anyagilag is kihasználta.
Elmondása szerint éveken keresztül ő tartotta el a férfit, aki idővel egyre agresszívebbé vált. Sokáig észre sem vette, hogy egyre jobban elveszíti önmagát, és szinte kizárólag a fellépések miatt hagyta el az otthonát.
Ha röviden kellene összefoglalnom, akkor rákba, cukorbetegségbe és közel 100 millió forintba került nekem ez a szerelem
– fogalmazott az énekesnő.
A kapcsolatnak végül családja támogatásával vetett véget. Egy határozott beszélgetés során közölte párjával, hogy el kell hagynia az otthonát, ezzel pedig lezárult élete egyik legsötétebb fejezete.
Ma már a jövőre koncentrál
Napjainkban Szűcs Judith sokkal kiegyensúlyozottabb életet él. Kutyái, a kertje és a családja jelentik számára a legnagyobb örömforrást, miközben továbbra is aktív a színpadon.
Az énekesnő jelenleg az 55 éves pályafutását ünneplő jubileumi időszakra készül, fellépései pedig továbbra is nagy érdeklődés mellett zajlanak. Saját bevallása szerint a legfontosabb tanulság, amit az elmúlt évekből magával vitt, hogy soha nem szabad feladni a reményt, még a legnehezebb helyzetekben sem.
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