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szűcs judith

Pokoli évekről vallott Szűcs Judith – majdnem mindent elveszített az énekesnő

1 órája
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Élete legnehezebb időszakáról mesélt őszintén a magyar diszkókirálynő. Szűcs Judith szerint a betegségek és egy hosszú éveken át tartó mérgező kapcsolat majdnem mindent elvettek tőle, de végül sikerült talpra állnia.
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szűcs judithéletidőszak

Szűcs Judith az elmúlt években olyan megpróbáltatásokon ment keresztül, amelyek több ember életére is elegendőek lennének. Az énekesnőnek egyszerre kellett megküzdenie a rákkal, a cukorbetegséggel és egy olyan párkapcsolattal, amely fokozatosan felemésztette az életét – írja a Blikk.

Szűcs Judith őszintén mesélt a rákról, a cukorbetegségről és a kapcsolatról, amely állítása szerint közel 100 millió forintjába került.
Szűcs Judith őszintén mesélt a rákról, a cukorbetegségről és a kapcsolatról, amely állítása szerint közel 100 millió forintjába került Fotó: MW Bulvár

Szűcs Judith drámai harca a rákkal és a cukorbetegséggel

A történet 2020 elején kezdett igazán aggasztó fordulatot venni. Egy thaiföldi utazás során azt vette észre, hogy hiába eszik rendesen, folyamatosan fogy. Nem sokkal később egy önvizsgálat során csomót talált a mellében, majd az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy rosszindulatú daganata van.

Az énekesnő számára azonnal elkezdődtek a kezelések. Bár a sugárterápia eredményes volt, több beavatkozásra is szüksége volt, hogy helyreállítsák a korábbi implantátumokat. A kezelések annyira megviselték a szervezetét, hogy egy időre még az írást is újra kellett tanulnia.

A cukorbetegség majdnem tragédiához vezetett

A rákbetegség legyőzése után újabb nehézséggel kellett szembenéznie. Egy fellépés során szokatlan rosszullétet tapasztalt, később pedig kiderült, hogy rendkívül magas a vércukorszintje.

Az orvosok cukorbetegséget állapítottak meg nála, és egy ideig inzulinkezelésre szorult. Szűcs Judith elmondása szerint lánya végig mellette állt ebben az időszakban, és rengeteget segített neki a gyógyulás útján.

Szűcs Judith vallomása: „100 millióba került ez a szerelem”

A betegségeknél is mélyebb sebeket hagyott benne az a kapcsolat, amelyben tizenhat évet töltött el. Az énekesnő szerint párja fokozatosan elszigetelte a külvilágtól, miközben anyagilag is kihasználta.

Elmondása szerint éveken keresztül ő tartotta el a férfit, aki idővel egyre agresszívebbé vált. Sokáig észre sem vette, hogy egyre jobban elveszíti önmagát, és szinte kizárólag a fellépések miatt hagyta el az otthonát.

Ha röviden kellene összefoglalnom, akkor rákba, cukorbetegségbe és közel 100 millió forintba került nekem ez a szerelem

– fogalmazott az énekesnő.

A kapcsolatnak végül családja támogatásával vetett véget. Egy határozott beszélgetés során közölte párjával, hogy el kell hagynia az otthonát, ezzel pedig lezárult élete egyik legsötétebb fejezete.

Ma már a jövőre koncentrál

Napjainkban Szűcs Judith sokkal kiegyensúlyozottabb életet él. Kutyái, a kertje és a családja jelentik számára a legnagyobb örömforrást, miközben továbbra is aktív a színpadon.

Az énekesnő jelenleg az 55 éves pályafutását ünneplő jubileumi időszakra készül, fellépései pedig továbbra is nagy érdeklődés mellett zajlanak. Saját bevallása szerint a legfontosabb tanulság, amit az elmúlt évekből magával vitt, hogy soha nem szabad feladni a reményt, még a legnehezebb helyzetekben sem.

Szinte felismerhetetlen lett Szűcs Judith: drámai részleteket árult el legnehezebb időszakáról

Hosszú és megterhelő időszakon van túl az ország egyik legismertebb énekesnője. Szűcs Judith most mégis úgy érzi, végre új fejezet kezdődött az életében, és a nehézségek után ismét boldogan tekint a jövőbe.

Sorsfordító döntést hozott meg a 72 éves Szűcs Judith

A magyar könnyűzene egyik legnagyobb dívája mindig is erőt és kitartást sugárzott. Szűcs Judith 72 évesen hozott meg egy hatalmas döntést: véget vetett 16 éves párkapcsolatának, és új fejezetet nyitott az életében.

 

 

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