Idén is rengeteg lesz a szúnyog, és jön az invázió? Mutatjuk!

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az átvonuló záporok helyenként ugyan kedvező feltételeket teremtettek a szúnyoglárvák számára, országos szinten azonban eddig nem alakult ki erős szúnyoginvázió.

A szúnyogcsípés nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet

A lakosság is sokat tehet azért, hogy kevesebb legyen a szúnyog

Az elmúlt hetekben a folyók holtágainál és az állandó vizek növényzettel borított részein végeztek biológiai lárvagyérítést légi és földi technológiával. Az alkalmazott készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el.

A következő héten Békés vármegye holtágainál mintegy 150 hektárnyi vízfelületet kezelnek repülőről kijuttatott biológiai készítménnyel.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy egyre több csípőszúnyog fejlődik ki a ház körüli pangó vizekben. A kisebb, magánterületeken kialakuló tenyészőhelyek felszámolása az ingatlantulajdonosok feladata.

Sokakat megijeszthet, amit a világ legismertebb szúnyogriasztójáról találtak

Meglepő eredményre jutottak amerikai és francia kutatók egy friss kísérlet során. A szúnyogriasztó hatékonysága ugyan továbbra sem kérdőjeleződik meg, de a kutatás szerint a szúnyogok bizonyos körülmények között képesek lehetnek pozitív élményt társítani a szagához.

Megtalálhatták a tökéletes szúnyogirtót

A szúnyogok által hordozott betegségek hírhedten nehezen kezelhetők, és évente több mint 700 000 ember halálát okozzák világszerte. Sok szúnyog rezisztenciát fejlesztett ki a szintetikus rovarirtó szerekkel szemben. Megoldásként a mikrobiológusok élő szervezetekből származó biopeszticideket vizsgálnak.