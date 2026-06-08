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Az elmúlt napok változékony időjárása kedvezett a szúnyoglárvák fejlődésének, ezért tovább folytatódik a védekezés az ország több pontján. A szúnyoggyérítés jelenleg biológiai módszerrel zajlik, amely célzottan a lárvákat pusztítja el, miközben más élőlényeket nem veszélyeztet.
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biológiai szúnyoggyérítésvédekezésszúnyoggyérítés

Folytatódik a biológiai szúnyoggyérítés Magyarországon. A szakemberek többek között a Tisza-tó környékén, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és a Dráva mentén kezelik a szúnyoglárvák tenyészőhelyeit. 

Folytatódik a biológiai szúnyoggyérítés
Folytatódik a biológiai szúnyoggyérítés (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az elmúlt hét változékony, néhol csapadékos, máshol száraz, szeles időjárása határozza meg a csípőszúnyogok megjelenését. A szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, így esőzés és locsolás után a lakókörnyezetünkben is ideális tenyészőhelyek jöhetnek létre. A kifejlett szúnyogok kirepülése megkezdődött a ház körüli vizekből és a csapadékkal érintett területekről is. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Folytatódik a biológiai szúnyoggyérítés

A héten továbbra is biológiai védekezés zajlik a szúnyoglárvák ellen, amely során a tenyészőhelyeken egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. A napokban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, a Tisza-tó környéki, illetve a Dráva menti szúnyoglárva-tenyészőhelyeket kezelik a szakemberek. 

Esőzés és locsolás után érdemes figyelmet fordítani a ház körül megjelenő szúnyogok egyedszámának csökkentésére. 

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Az elmúlt napok csapadékos időjárása kedvező körülményeket teremtett a csípőszúnyogok számára. A szúnyoglárvák elleni védekezés ezért több magyarországi térségben is megkezdődik a következő napokban. A szakemberek szerint az esőzések után kialakult kisebb-nagyobb vízfelületek ideális tenyészőhelyet biztosítanak a szúnyogoknak. A felmelegedés ráadásul jelentősen felgyorsítja a csípőszúnyogok fejlődését, ezért gyors beavatkozásra van szükség.

 

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