Szúnyoggyérítés indul 73 településen, több helyen már permeteznek

Bár országosan egyelőre nem indokolt mindenhol a kifejlett szúnyogok elleni védekezés, több helyszínen már szükségessé vált a földi kémiai kezelés. A következő napokban Budapest XX., XXI. és XXIII. kerületében, valamint nyolc vármegye összesen 73 településén szúnyoggyérítést végeznek a belterületeken.

A szúnyoggyérítés a hőség miatt a megszokottnál később, naplemente után kezdődik

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A rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek a megszokottnál később, jóval naplemente után jelennek meg az érintett településeken. A kezelések időpontját és az érintett települések listáját a hatóságok előre közzéteszik.

Hol folytatódik a biológiai szúnyoggyérítés?

A kémiai védekezés mellett Békés vármegyében néhány holtágnál továbbra is biológiai módszerrel végzik a szúnyoglárvák gyérítését. Ez a megoldás a lárvák ellen irányul, még mielőtt azok kifejlett szúnyoggá alakulnának.

Mit tehetünk a szúnyogok ellen?

A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok visszaszorításában a lakosság szerepe is kiemelten fontos. A házak körül érdemes:

megszüntetni a pangó vizeket,

lefedni az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval,

rendszeresen kiüríteni a vízzel megtelő edényeket.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy akár néhány deciliter, locsolás vagy zápor után visszamaradó víz is elegendő lehet a szúnyoglárvák tömeges fejlődéséhez. Minél több tenyészőhelyet sikerül megszüntetni a lakókörnyezetben, annál kisebb mértékű szúnyogártalom alakulhat ki, és annál kevesebb gyérítésre lehet szükség.

Információk érhetők el a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán a szúnyoggyérítésről.

További információk érhetők el a szúnyoggyérítésről a katasztrófavédelem weboldalán.