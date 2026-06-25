A kormány mérsékli a terrorfenyegetettségi szintet Magyarországon

A Terrorellenes Koordinációs Bizottság értékelése alapján Magyarországon az eddigi 2-es, vagyis magas fokozatú terrorfenyegetettségi szintet 3-as, közepes szintre csökkentették.

Pósfai Gábor közlése szerint a bizottság szakértői részletesen áttekintették az ország aktuális biztonsági helyzetét, valamint a nemzetközi partnerektől érkező információkat. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek elemzése alapján a korábban alkalmazott szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása már nem volt szükséges.

A döntést követően a hatóságok továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek a nap 24 órájában dolgoznak azon, hogy garantálják a magyar állampolgárok, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmét.

Pósfai Gábor köszönetet mondott a Terrorellenes Koordinációs Bizottságban dolgozó szakembereknek, illetve azoknak, akik a mindennapokban a biztonság fenntartásán dolgoznak. Mint fogalmazott, munkájuk hozzájárul Magyarország békéjének és biztonságának megőrzéséhez.