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A kormány mérsékli a terrorfenyegetettségi szintet Magyarországon

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Mérséklik Magyarország terrorfenyegetettségi szintjét, miután a szakértői elemzések alapján a korábban bevezetett szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása már nem indokolt. A döntésről Pósfai Gábor számolt be közösségi oldalán.
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A Terrorellenes Koordinációs Bizottság értékelése alapján Magyarországon az eddigi 2-es, vagyis magas fokozatú terrorfenyegetettségi szintet 3-as, közepes szintre csökkentették.

Pósfai Gábor közlése szerint a bizottság szakértői részletesen áttekintették az ország aktuális biztonsági helyzetét, valamint a nemzetközi partnerektől érkező információkat. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek elemzése alapján a korábban alkalmazott szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása már nem volt szükséges.

A döntést követően a hatóságok továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek a nap 24 órájában dolgoznak azon, hogy garantálják a magyar állampolgárok, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmét.

Pósfai Gábor köszönetet mondott a Terrorellenes Koordinációs Bizottságban dolgozó szakembereknek, illetve azoknak, akik a mindennapokban a biztonság fenntartásán dolgoznak. Mint fogalmazott, munkájuk hozzájárul Magyarország békéjének és biztonságának megőrzéséhez.

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