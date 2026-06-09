Fontos bejelentést tett a MOL: így vannak a tiszaújvárosi robbanás sérültjei

A sérültek otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megkapnak a gyógyulás teljes időtartama alatt. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül ketten már vissza is tértek a munkába.

A tiszaújvárosi robbanás 9 sérültje került kórhába

Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János

A tiszaújvárosi robbanás körülményeinek kivizsgálása folytatódik

Az Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak.

Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.

A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát.