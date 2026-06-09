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Hatalmas robbanás történt a Debreceni Egyetem egyik épületében

Tiszaújváros

Fontos bejelentést tett a MOL: így vannak a tiszaújvárosi robbanás sérültjei

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Újabb információk láttak napvilágot az ipari üzemben történt tragédia kapcsán. A tiszaújvárosi robbanás után kilenc ember került kórházba, mára már mindenki elhagyhatta a kórházat és hazatérhetett a családjához.
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Tiszaújvárossérültrobbanáskórház

A sérültek otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megkapnak a gyógyulás teljes időtartama alatt. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül ketten már vissza is tértek a munkába. 

tiszaújvárosi robbanás
A tiszaújvárosi robbanás 9 sérültje került kórhába
Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János

A tiszaújvárosi robbanás körülményeinek kivizsgálása folytatódik

Az Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak. 

Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését. 

A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát. 

Halálos robbanás a MOL tiszaújvárosi üzemében

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 2026. május 22-én, péntek délelőtt történt. A balesetben egy ember életét vesztette, és több dolgozó is megsérült, köztük súlyos égési sérülésekkel.

Kétgyermekes édesapa halt meg a baleset során

Megható bejegyzésben búcsúzott férjétől az a nő, aki két gyermeke édesapját veszítette el a borsodi üzemi tragédiában. Egy családi fotóval emlékezett meg a közösségi oldalán a tiszaújvárosi robbanás áldozatáról, és szívszorító sorokban osztotta meg, milyen sokat jelentett számára és gyerekei számára a férfi.

 

 

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