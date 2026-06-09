Fontos bejelentést tett a MOL: így vannak a tiszaújvárosi robbanás sérültjei

A sérültek otthon folytathatják a rehabilitációs időszakot, amihez továbbra is minden támogatást megkapnak a gyógyulás teljes időtartama alatt. A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül ketten már vissza is tértek a munkába.
A tiszaújvárosi robbanás körülményeinek kivizsgálása folytatódik
Az Olefin–1 üzem szénhidrogén-mentesítését befejezték, így fokozatosan megkezdődhetnek a biztonságos helyreállításhoz szükséges munkálatok. A helyreállítás következő szakaszában a további rendszerek részletes műszaki ellenőrzése, valamint az ehhez szükséges állványozási munkák zajlanak.
Folytatják a sérült elemek elbontását, továbbá a szakértői csapat elindította a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését.
A baleset körülményeinek kivizsgálása továbbra is folyamatban van, a vállalat teljes körű együttműködésben dolgozik az illetékes hatóságokkal. A felállított vizsgáló bizottság a kormány által delegált szakértők segítségével folytatja a munkát.
Halálos robbanás a MOL tiszaújvárosi üzemében
Ahogy az Origo is beszámolt róla, a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás 2026. május 22-én, péntek délelőtt történt. A balesetben egy ember életét vesztette, és több dolgozó is megsérült, köztük súlyos égési sérülésekkel.
Kétgyermekes édesapa halt meg a baleset során
Megható bejegyzésben búcsúzott férjétől az a nő, aki két gyermeke édesapját veszítette el a borsodi üzemi tragédiában. Egy családi fotóval emlékezett meg a közösségi oldalán a tiszaújvárosi robbanás áldozatáról, és szívszorító sorokban osztotta meg, milyen sokat jelentett számára és gyerekei számára a férfi.