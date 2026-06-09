A lárvák akár három éven át a folyó medrében fejlődnek, mielőtt rövid felnőtt életükre a felszínre emelkednek. Az idei tiszavirágzás a kedvező időjárás miatt a szokásosnál korábban kezdődött, és rövid ideig tartó, látványos rajzást hoz – írja a Police.hu.
A tiszavirágzás jelentősége és védelme
A kifejlett egyedek mindössze egy napig élnek, amely alatt párosodnak és biztosítják a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztulnak, így életciklusuk rendkívül különleges. A tiszavirág jelenléte fontos jelzője a folyók jó vízminőségének és természetes állapotának.
Európában mára nagyrészt eltűnt, de a Tiszán, valamint a Körös és a Bodrog egyes szakaszain még megfigyelhető.
A fajt veszélyezteti az illegális gyűjtés, a pusztítás és a rajzás megzavarása. Természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint, és jogi védelem alatt áll. A jogszabályok tiltják a gyűjtést és az elpusztítást, megszegésük komoly szankciókat vonhat maga után. A hatóságok és természetvédelmi szervezetek fokozott ellenőrzésekkel óvják a tiszavirágzást a rajzás idején.
A tiszavirág rajzásának menete és különleges életciklusa
A tiszavirág rajzásának időpontját a vízhőmérséklet, a napsütéses órák száma, sőt akár a holdfázis is befolyásolhatja. A lárvák a vízből kibújva part menti köveken, növényeken vagy stégeken vedlenek, miközben számos ragadozó – halak, békák és madarak – is zsákmányolja őket. A kifejlett rovarok a víz felett rajzanak, a levegőben párzanak, majd a hímek rövidesen elpusztulnak, míg a nőstények a vízbe rakják le több ezer petéjüket.
Szigorú szabályok és büntetések
A természet védelméről szóló törvény alapján tilos a védett állatfajok egyedeinek pusztítása, illetve az élő és az elhullott egyedek gyűjtése is. Aki szabálysértést követ el az 150 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.