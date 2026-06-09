A lárvák akár három éven át a folyó medrében fejlődnek, mielőtt rövid felnőtt életükre a felszínre emelkednek. Az idei tiszavirágzás a kedvező időjárás miatt a szokásosnál korábban kezdődött, és rövid ideig tartó, látványos rajzást hoz – írja a Police.hu.

Elkezdődött a tiszavirágzás: vigyázzunk a különleges fajokra

Fotó: Sallai Zoltán / Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

A tiszavirágzás jelentősége és védelme

A kifejlett egyedek mindössze egy napig élnek, amely alatt párosodnak és biztosítják a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztulnak, így életciklusuk rendkívül különleges. A tiszavirág jelenléte fontos jelzője a folyók jó vízminőségének és természetes állapotának.

Európában mára nagyrészt eltűnt, de a Tiszán, valamint a Körös és a Bodrog egyes szakaszain még megfigyelhető.

A fajt veszélyezteti az illegális gyűjtés, a pusztítás és a rajzás megzavarása. Természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint, és jogi védelem alatt áll. A jogszabályok tiltják a gyűjtést és az elpusztítást, megszegésük komoly szankciókat vonhat maga után. A hatóságok és természetvédelmi szervezetek fokozott ellenőrzésekkel óvják a tiszavirágzást a rajzás idején.