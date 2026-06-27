Fontos dolog derült ki a tojásról: ezt mindenkinek tudnia kell

A szakemberek azt vizsgálták, milyen hatása volt annak, hogy már hat hónapos kor körül ajánlják a tojás bevezetését a babák étrendjébe. Korábban sok helyen azt javasolták, hogy az allergén ételekkel akár 1–3 éves korig is várjanak. A kutatás szerint a tojásallergia előfordulása több mint 17 százalékkal csökkent azoknál a gyerekeknél, akiknél korábban vezették be a tojást az étrendbe – írja a CNN.

A szakértők szerint a tojásallergia kialakulásának kockázata csökkenthető, ha a tojást időben bevezetik a gyermek étrendjébe

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Részletes kutatás vizsgálta a tojásallergia kialakulását

A vizsgálat több mint hétezer ausztrál csecsemő adatait elemezte. Az eredmények szerint a korábbi években a babák mindössze negyede kapott tojást hat hónapos koráig, később azonban ez az arány már meghaladta az 57 százalékot.

A kutatók szerint különösen látványos volt a javulás az ekcémás gyerekeknél, akiknél eleve nagyobb az ételallergia kialakulásának kockázata.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a megfelelő tudományos bizonyítékokra épülő ajánlások valóban képesek csökkenteni az ételallergiák előfordulását”

— mondta Jennifer Koplin kutatásvezető.

A szakértők szerint a korai bevezetés azért lehet hasznos, mert a csecsemők immunrendszere így természetes módon tanulja meg felismerni és elfogadni az adott ételt. Ha ez nem történik meg időben, a szervezet később könnyebben reagálhat allergiás tünetekkel.

Ezt a hibát sokan elkövetik a tojással – pedig veszélyes lehet

Sokan bizonytalanok abban, hogy egy véletlenül megrepedt tojás még biztonságosan elfogyasztható-e, vagy inkább ki kell dobni. A szakértők szerint a tojás esetében a repedés komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet, mivel a baktériumok – például a szalmonella – könnyebben bejuthatnak és elszaporodhatnak benne.

Kiderült az igazság: ennyi tojást szabad megenni egy nap

Évtizedekig démonizálták, most újra reflektorfénybe került az egyik leggyakoribb reggeli alapanyag. A szakértők szerint a tojás önmagában nem ellensége a szívnek – de nem mindegy, mennyit és mivel együtt fogyasztunk belőle.