Séta után mindig nézze át a kutyáját, mert ez a növény súlyos bajt okozhat!

A toklász a vadfüvek és gabonafélék kiszáradt, hegyes kalászrészének magja, amely főként magas füves, gazos területeken jelent veszélyt. Apró mérete miatt sokszor csak akkor veszik észre, amikor a kutya már tüneteket mutat: például rázza a fejét, nyalogatja a mancsát, sántít, tüsszög vagy erősen könnyezik.

A toklász a kutyatulajdonosok számára komoly veszélyeket rejthet

Fotó: Rasbak - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=173940 / Wikipedia

Miért veszélyes a kutyákra a toklász?

A toklász könnyen beleakad a szőrbe, majd a bőrbe, fülbe, orrba, szembe vagy a mancsok közé fúródhat. Kialakítása miatt visszafelé nehezen távozik, ezért egyre mélyebbre juthat a szövetekben.

Ez gyulladást, fájdalmat, duzzanatot, váladékozást vagy akár súlyos fertőzést is okozhat. Különösen veszélyes, ha a növényi rész testnyílásba kerül, mert ilyenkor a gazda sokszor nem is látja, mi okozza a problémát.

Ezek a tünetek árulkodhatnak róla

Kutyasétáltatás után érdemes figyelni a hirtelen jelentkező, szokatlan viselkedésre. Gyanús lehet, ha a kutya:

gyakran tüsszög,

rázza vagy vakarja a fülét,

nyalogatja, rágja a mancsát,

sántítani kezd,

erősen könnyezik,

piros, duzzadt terület jelenik meg a bőrén,

váladékozás vagy orrvérzés jelentkezik.

Ha ezek a tünetek séta után alakulnak ki, érdemes azonnal toklászra gyanakodni.

Nyári kutyasétáltatás során igyekezzünk kerülni a magasabb füves területeket

Fotó: prostooleh / Magnific

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A legfontosabb a megelőzés:

Egy rövid ellenőrzés séta után csak néhány percet vesz igénybe, de akár komoly fájdalomtól és veszélyes szövődményektől is megóvhatja a kutyát – hívja fel a figyelmet a ZAOL.