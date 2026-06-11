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kutya

Séta után mindig nézze át a kutyáját, mert ez a növény súlyos bajt okozhat!

26 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A nyári séták sok örömet adnak a kutyáknak és gazdáiknak, de ilyenkor egy apró növényi rész komoly bajt tud okozhat. A toklász könnyen belefúródhat az állat testébe, és fájdalmas gyulladást, fertőzést idézhet elő.
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kutyakutyasétáltatásháziállattoklász

A toklász a vadfüvek és gabonafélék kiszáradt, hegyes kalászrészének magja, amely főként magas füves, gazos területeken jelent veszélyt. Apró mérete miatt sokszor csak akkor veszik észre, amikor a kutya már tüneteket mutat: például rázza a fejét, nyalogatja a mancsát, sántít, tüsszög vagy erősen könnyezik.

A toklász a kutyatulajdonosok számára komoly veszélyeket rejthet
A toklász a kutyatulajdonosok számára komoly veszélyeket rejthet
Fotó: Rasbak - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=173940 / Wikipedia

Miért veszélyes a kutyákra a toklász?

A toklász könnyen beleakad a szőrbe, majd a bőrbe, fülbe, orrba, szembe vagy a mancsok közé fúródhat. Kialakítása miatt visszafelé nehezen távozik, ezért egyre mélyebbre juthat a szövetekben.

Ez gyulladást, fájdalmat, duzzanatot, váladékozást vagy akár súlyos fertőzést is okozhat. Különösen veszélyes, ha a növényi rész testnyílásba kerül, mert ilyenkor a gazda sokszor nem is látja, mi okozza a problémát.

Ezek a tünetek árulkodhatnak róla

Kutyasétáltatás után érdemes figyelni a hirtelen jelentkező, szokatlan viselkedésre. Gyanús lehet, ha a kutya:

  • gyakran tüsszög,
  • rázza vagy vakarja a fülét,
  • nyalogatja, rágja a mancsát,
  • sántítani kezd,
  • erősen könnyezik,
  • piros, duzzadt terület jelenik meg a bőrén,
  • váladékozás vagy orrvérzés jelentkezik.

Ha ezek a tünetek séta után alakulnak ki, érdemes azonnal toklászra gyanakodni.

Nyári kutyasétáltatás során igyekezzünk kerülni a magasabb füves területeket
Nyári kutyasétáltatás során igyekezzünk kerülni a magasabb füves területeket
Fotó: prostooleh / Magnific

Így előzheti meg a bajt

A legfontosabb a megelőzés: 

Nyáron lehetőség szerint kerülje a magas füves, elhanyagolt, gazos területeket, különösen akkor, ha kutyája hosszabb szőrű vagy gyakran futkos bozótos részeken.

Séta után mindig nézze át alaposan az állatot, főleg a mancsok között, a fülekben, a hónaljnál, a szem környékén és a has alatti részeken. A szőrbe akadt növényi darabokat érdemes azonnal eltávolítani.

Ha viszont felmerül a gyanú, hogy a toklász már bejutott a bőr alá, a fülbe, az orrba vagy a szembe, nem szabad otthon kísérletezni. Ilyenkor a legbiztonságosabb megoldás az állatorvos mielőbbi felkeresése!

Egy rövid ellenőrzés séta után csak néhány percet vesz igénybe, de akár komoly fájdalomtól és veszélyes szövődményektől is megóvhatja a kutyát – hívja fel a figyelmet a ZAOL.

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A kutya gazdik évezredek óta csodálkoznak azon, hogy négylábú barátaik miért falják mohón a füvet a parkban, a kertben vagy a séták során. Első pillantásra furcsának tűnhet, hiszen kedvenceink húsevők, mégis időnként úgy viselkednek, mintha vegetáriánusok lennének. A kutyák fűevésének jelensége azonban sokkal összetettebb, mint gondolnánk, és a tudósok évtizedek óta kutatják ennek valódi okait.

 

 

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