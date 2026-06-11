Séta után mindig nézze át a kutyáját, mert ez a növény súlyos bajt okozhat!

A toklász a vadfüvek és gabonafélék kiszáradt, hegyes kalászrészének magja, amely főként magas füves, gazos területeken jelent veszélyt. Apró mérete miatt sokszor csak akkor veszik észre, amikor a kutya már tüneteket mutat: például rázza a fejét, nyalogatja a mancsát, sántít, tüsszög vagy erősen könnyezik.
Miért veszélyes a kutyákra a toklász?
A toklász könnyen beleakad a szőrbe, majd a bőrbe, fülbe, orrba, szembe vagy a mancsok közé fúródhat. Kialakítása miatt visszafelé nehezen távozik, ezért egyre mélyebbre juthat a szövetekben.
Ez gyulladást, fájdalmat, duzzanatot, váladékozást vagy akár súlyos fertőzést is okozhat. Különösen veszélyes, ha a növényi rész testnyílásba kerül, mert ilyenkor a gazda sokszor nem is látja, mi okozza a problémát.
Ezek a tünetek árulkodhatnak róla
Kutyasétáltatás után érdemes figyelni a hirtelen jelentkező, szokatlan viselkedésre. Gyanús lehet, ha a kutya:
- gyakran tüsszög,
- rázza vagy vakarja a fülét,
- nyalogatja, rágja a mancsát,
- sántítani kezd,
- erősen könnyezik,
- piros, duzzadt terület jelenik meg a bőrén,
- váladékozás vagy orrvérzés jelentkezik.
Ha ezek a tünetek séta után alakulnak ki, érdemes azonnal toklászra gyanakodni.
Így előzheti meg a bajt
A legfontosabb a megelőzés:
Egy rövid ellenőrzés séta után csak néhány percet vesz igénybe, de akár komoly fájdalomtól és veszélyes szövődményektől is megóvhatja a kutyát – hívja fel a figyelmet a ZAOL.
Ez is érdekelheti:
Szabad vagy nem a kutyával együtt aludni? Kiderült az igazság
Sokan attól tartanak, hogy ha a kutya a gazdájával egy ágyban alszik, akkor „rangot válthat” a családban, nem beszélve a higiéniáról, de szakértők szerint ez a félelem teljesen alaptalan. A kutya és a gazda közötti kapcsolatot nem befolyásolja az, hogy együtt osztoznak-e a fekhelyen.
Ezért eszi a füvet a kutyád: tévhit, hogy a gyomorrontás okozza
A kutya gazdik évezredek óta csodálkoznak azon, hogy négylábú barátaik miért falják mohón a füvet a parkban, a kertben vagy a séták során. Első pillantásra furcsának tűnhet, hiszen kedvenceink húsevők, mégis időnként úgy viselkednek, mintha vegetáriánusok lennének. A kutyák fűevésének jelensége azonban sokkal összetettebb, mint gondolnánk, és a tudósok évtizedek óta kutatják ennek valódi okait.
Nyáron lehetőség szerint kerülje a magas füves, elhanyagolt, gazos területeket, különösen akkor, ha kutyája hosszabb szőrű vagy gyakran futkos bozótos részeken.
Séta után mindig nézze át alaposan az állatot, főleg a mancsok között, a fülekben, a hónaljnál, a szem környékén és a has alatti részeken. A szőrbe akadt növényi darabokat érdemes azonnal eltávolítani.
Ha viszont felmerül a gyanú, hogy a toklász már bejutott a bőr alá, a fülbe, az orrba vagy a szembe, nem szabad otthon kísérletezni. Ilyenkor a legbiztonságosabb megoldás az állatorvos mielőbbi felkeresése!