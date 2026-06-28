Felcsaptak a lángok az M7-esen, hatalmas a torlódás

Kigyulladt egy személygépjármű az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Szabadbattyán térségében. Az Útinform közlése szerint tüzet már eloltották, a pályazár véget ért, a forgalom két sávon megindult, a torlódás azonban meghaladja a 10 kilométert. Az autópálya kezelője a torlódásban rekedt utazóknak vizet oszt a 80-as és a 70-es km között - vette észre a Sonline.

Kigyulladt autó miatt hatalmas a torlódás az M7-esen / Fotó: M1-M7 autópálya figyelő / Sonline

Kigyulladt autó miatt hatalmas a torlódás az M7-esen

Az Útinform oldalán arra is felhívták a figyelmet: a hőségriadó miatt a következő napokban fokozottan figyeljen arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved, akkor legyen Önnél a megfelelő gyógyszere elegendő mennyiségben, ha hosszabb megállásra kényszerülne.