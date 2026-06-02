Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin nem viccel: újabb európai ország van halálos veszélyben – már csak napok lehetnek hátra

Fontos!

Azonnal nézze meg a mobilján ezt a beállítást! – szakértők figyelmeztetnek

óriás tőrösdarázs

Óriás tőrösdarázs invázió Magyarországon! Vigyázzon, ha találkozik vele!

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyre többen számolnak be szokatlanul nagy darazsak felbukkanásáról a Dráva térségében. A tőrösdarázs első látásra ijesztő lehet, a szakemberek szerint azonban nincs ok a pánikra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
óriás tőrösdarázsmagyarországrovar

A tőrösdarázs több helyen is feltűnt Barcs környékén, ahol sokan lódarázsnak nézték a méretes rovarokat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a két faj viselkedése között óriási különbség van – írja a Sonline.

A tőrösdarázs hatalmas mérete miatt ijesztőnek tűnhet, de a szakemberek szerint nem jelent veszélyt az emberre.
A tőrösdarázs hatalmas mérete miatt ijesztőnek tűnhet, de a szakemberek szerint nem jelent veszélyt az emberre.
Fotó: Barcs Város Facebook

Veszélyes a tőrösdarázs az emberre?

A válasz röviden: nem. A szakemberek szerint az óriás tőrösdarázs rendkívül békés faj, amely nem támad emberre.

Bár fullánkkal rendelkezik, nem agresszív, ráadásul magányosan él, így nem kell attól tartani, hogy rajban támadna, mint egyes más darázsfajok.

Amit érdemes tudni a tőrösdarázsról:

  • Hatalmas mérete miatt gyakran összetévesztik a lódarázzsal.
  • Magyarország egyik legnagyobb darázsfaja.
  • Nem támad emberre és nem agresszív.
  • Magányosan él, nem alkot nagy kolóniákat.
  • Törvény védi Magyarországon.
  • Egyetlen példány természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Miért tilos bántani a tőrösdarazsat?

A rovar természetvédelmi oltalom alatt áll, ezért sem elpusztítani, sem szándékosan károsítani nem szabad. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ha találkoznak vele, inkább figyeljék meg biztonságos távolságból.

A különleges megjelenésű rovar látványa valóban meghökkentő lehet, de a szakértők szerint sokkal inkább a természet egyik érdekes szereplőjeként érdemes tekinteni rá, mintsem veszélyforrásként.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!