Óriás tőrösdarázs invázió Magyarországon! Vigyázzon, ha találkozik vele!

A tőrösdarázs több helyen is feltűnt Barcs környékén, ahol sokan lódarázsnak nézték a méretes rovarokat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a két faj viselkedése között óriási különbség van – írja a Sonline.

A tőrösdarázs hatalmas mérete miatt ijesztőnek tűnhet, de a szakemberek szerint nem jelent veszélyt az emberre.

Fotó: Barcs Város Facebook

Veszélyes a tőrösdarázs az emberre?

A válasz röviden: nem. A szakemberek szerint az óriás tőrösdarázs rendkívül békés faj, amely nem támad emberre.

Bár fullánkkal rendelkezik, nem agresszív, ráadásul magányosan él, így nem kell attól tartani, hogy rajban támadna, mint egyes más darázsfajok.

Amit érdemes tudni a tőrösdarázsról:

Hatalmas mérete miatt gyakran összetévesztik a lódarázzsal.

Magyarország egyik legnagyobb darázsfaja.

Nem támad emberre és nem agresszív.

Magányosan él, nem alkot nagy kolóniákat.

Törvény védi Magyarországon.

Egyetlen példány természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Miért tilos bántani a tőrösdarazsat?

A rovar természetvédelmi oltalom alatt áll, ezért sem elpusztítani, sem szándékosan károsítani nem szabad. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ha találkoznak vele, inkább figyeljék meg biztonságos távolságból.

A különleges megjelenésű rovar látványa valóban meghökkentő lehet, de a szakértők szerint sokkal inkább a természet egyik érdekes szereplőjeként érdemes tekinteni rá, mintsem veszélyforrásként.