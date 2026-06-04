Tóth Andi nagy visszatérése: nem akárki tűnt fel az oldalán

A látványos videó több meglepetést is tartogat a nézők számára. Tóth Andi legújabb klipjében az egyik szereplő különösen ismerős lehet a szabolcsi közönségnek – számolt be róla a SZON.

Felkapott lett Tóth Andi új dala

Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi klipje nagy meglepetést tartogatott

Tóth Andi új dala néhány napja jelent meg. Az énekesnő hosszú szünet után tért vissza a zenei életbe, amire gyakorlatilag rárúgta az ajtót legfrissebb szerzeményével. A tavaly év végén megjelent, Belanóval közös Nu mă lasă hatalmasat ment Youtube-on – 6,7 millió megtekintésnél jár –, és úgy tűnik, a Júniusban is legalább ilyen népszerű lesz: elsejei debütálása után szinte azonnal bekerült a legfelkapottabb zenék slágerlistáján a TOP 10-be.

Az izgalmas zenei projektben feltűnik egy nyíregyházi zenész is, a nemrégiben feloszlott Tortuga dobosa, Dömötör Sanka.

A zenész szerint rendkívül pozitív élmény volt számára a forgatás, amely minden szempontból profi körülmények között zajlott. Hálás a lehetőségért, mert sok tapasztalatot és élményt szerzett a közös munka során. A közös projektről egyelőre nem árulhat el részleteket, de ígérete szerint később bővebben is beszél majd róla.

A tangás jelenet felborzolta a kedélyeket Tóth Andi legújabb klipje nemcsak a zene, hanem a látvány miatt is hatalmas visszhangot váltott ki. Andi több merész szettben is feltűnik, a rajongók figyelmét pedig különösen az egyik jelenet keltette fel, amelyben tangában látható. Tóth Andi drogbotránya Az énekesnő drogbotrányba keveredett, tanúként szerepelt egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos eljárásban, ahol korábbi drogvásárlásairól is beszélt. A tárgyaláson állítólag konkrét összegek és üzenetváltások is szóba kerültek, amelyek a korábbi ügyhöz kapcsolódtak.



