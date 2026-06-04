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Tóth Andi

Tóth Andi nagy visszatérése: nem akárki tűnt fel az oldalán

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Hosszú szünet után új dallal tért vissza a hazai zenei élet egyik legismertebb énekesnője. Tóth Andi frissen megjelent klipje már a debütálását követően a legfelkapottabb zenék közé került és egy ismert zenész is feltűnik benne.
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Tóth Andizenészklipdobos

A látványos videó több meglepetést is tartogat a nézők számára. Tóth Andi legújabb klipjében az egyik szereplő különösen ismerős lehet a szabolcsi közönségnek számolt be róla a SZON.

Tóth Andi, TóthAndi, 20240321 BudapestGlamour Women of the Year gálafotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvárképen: Tóth Andi
Felkapott lett Tóth Andi új dala
Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi klipje nagy meglepetést tartogatott

Tóth Andi új dala néhány napja jelent meg. Az énekesnő hosszú szünet után tért vissza a zenei életbe, amire gyakorlatilag rárúgta az ajtót legfrissebb szerzeményével. A tavaly év végén megjelent, Belanóval közös Nu mă lasă hatalmasat ment Youtube-on – 6,7 millió megtekintésnél jár –, és úgy tűnik, a Júniusban is legalább ilyen népszerű lesz: elsejei debütálása után szinte azonnal bekerült a legfelkapottabb zenék slágerlistáján a TOP 10-be. 

Az izgalmas zenei projektben feltűnik egy nyíregyházi zenész is, a nemrégiben feloszlott Tortuga dobosa, Dömötör Sanka.

A zenész szerint rendkívül pozitív élmény volt számára a forgatás, amely minden szempontból profi körülmények között zajlott. Hálás a lehetőségért, mert sok tapasztalatot és élményt szerzett a közös munka során. A közös projektről egyelőre nem árulhat el részleteket, de ígérete szerint később bővebben is beszél majd róla. 

A tangás jelenet felborzolta a kedélyeket

Tóth Andi legújabb klipje nemcsak a zene, hanem a látvány miatt is hatalmas visszhangot váltott ki. Andi több merész szettben is feltűnik, a rajongók figyelmét pedig különösen az egyik jelenet keltette fel, amelyben tangában látható.

 

Tóth Andi drogbotránya

Az énekesnő drogbotrányba keveredett, tanúként szerepelt egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos eljárásban, ahol korábbi drogvásárlásairól is beszélt. A tárgyaláson állítólag konkrét összegek és üzenetváltások is szóba kerültek, amelyek a korábbi ügyhöz kapcsolódtak. 


 

 

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