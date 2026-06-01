Tóth Andi melltartóban és bugyiban tért vissza – megjelent legújabb klipje

Tóth Andi 2023-ban jelentette be, hogy felhagy a koncertezéssel, azóta csak ritkán hallhatta őt a közönség új zenei produkcióban. 2025 decemberében ugyan feltűnt az X-Faktor döntőjében Belanóval közös dala, a Nu ma lasa előadásával, de teljesen új szóló szerzeménnyel most jelentkezett először.

A Júniusban című dal különlegessége, hogy az énekesnő korábban eredetileg egyik mentoráltjának szánta a szerzeményt. Végül mégis úgy döntött, hogy saját előadásában mutatja meg a közönségnek.

A frissen megjelent klipben Tóth Andi több látványos szettben is feltűnik, köztük egy merészebb összeállításban is.

A dal megjelenését Tóth Andi az Instagram-oldalán is bejelentette. Az énekesnő egy rövid üzenettel hívta fel követői figyelmét az újdonságra:

Kint van a Júniusban

– írta bejegyzésében.