A magyar nemzet tragédiája – 106 éve írták alá a fájdalmas trianoni békeszerződést

Az első világháborút lezáró békerendszer részeként a győztes hatalmak Magyarország számára is új határokat jelöltek ki. A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Franciaországban található Versailles melletti Nagy-Trianon kastélyban. Magyar részről Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ látta el kézjegyével a dokumentumot.

A trianoni békeszerződés következtében Magyarország a területének kétharmadát, lakosságának felét elveszítette – Fotó: Készítette: Réthey Ferenc - Az alapréteg: Réthey Ferenc térképe itt volt a Wikipedián. A déli és a keleti vonal Szajci szerktárs munkája, az északi forrása: https://tti.abtk.hu/media/com_edocman/document/felf%C3%B6ld_vonalak_1918_1919_jav3@.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157071284

A döntés sokkolta a magyar társadalmat. Az országban megszólaltak a harangok, leállt a közlekedés, gyászmiséket tartottak, és emberek százezrei élték meg nemzeti tragédiaként a történteket.

Területének kétharmadát veszítette el Magyarország

A történelmi Magyar Királyság területe a háború előtt mintegy 325 ezer négyzetkilométer volt. A trianoni békeszerződés után ez körülbelül 93 ezer négyzetkilométerre csökkent. Ez azt jelentette, hogy Magyarország elveszítette területének közel kétharmadát.

A legjelentősebb elcsatolt területek:

Erdély és a Partium Romániához került;

Felvidék és Kárpátalja az akkori Csehszlovákiához ;

Délvidék jelentős része a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz ;

Burgenland Ausztriához ;

kisebb területek pedig Lengyelországhoz és Olaszországhoz kerültek.

A döntés következtében Magyarország elveszítette számos fontos bányavidékét, erdőségeit, vasútvonalait és ipari központjait is.

Több mint hárommillió magyar került az új határokon kívülre

Trianon egyik legfájdalmasabb következménye az volt, hogy magyarok milliói egyik napról a másikra kisebbségi sorba kerültek. A becslések szerint több mint hárommillió magyar anyanyelvű ember maradt az új határokon túl.

Sokan olyan településeken éltek tovább, ahol korábban soha nem változott meg az államhatár. Nem költöztek el, mégis más ország polgáraivá váltak. Ez a helyzet a mai napig meghatározza a Kárpát-medence magyarságának életét.

Miért él ennyire erősen a magyar emlékezetben a trianoni békeszerződés?

Kevés olyan történelmi esemény van Magyarországon, amely akkora hatást gyakorolt volna a nemzeti gondolkodásra, mint Trianon. Ennek több oka is van. Egyrészt a terület- és lakosságveszteség rendkívüli méretű volt. Másrészt családok, rokonságok és közösségek szakadtak szét az új határok miatt.