A magyar nemzet tragédiája – 106 éve írták alá a fájdalmas trianoni békeszerződést

Az első világháborút lezáró békerendszer részeként a győztes hatalmak Magyarország számára is új határokat jelöltek ki. A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá a Franciaországban található Versailles melletti Nagy-Trianon kastélyban. Magyar részről Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ látta el kézjegyével a dokumentumot.
A döntés sokkolta a magyar társadalmat. Az országban megszólaltak a harangok, leállt a közlekedés, gyászmiséket tartottak, és emberek százezrei élték meg nemzeti tragédiaként a történteket.
Területének kétharmadát veszítette el Magyarország
A történelmi Magyar Királyság területe a háború előtt mintegy 325 ezer négyzetkilométer volt. A trianoni békeszerződés után ez körülbelül 93 ezer négyzetkilométerre csökkent. Ez azt jelentette, hogy Magyarország elveszítette területének közel kétharmadát.
A legjelentősebb elcsatolt területek:
- Erdély és a Partium Romániához került;
- Felvidék és Kárpátalja az akkori Csehszlovákiához;
- Délvidék jelentős része a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz;
- Burgenland Ausztriához;
- kisebb területek pedig Lengyelországhoz és Olaszországhoz kerültek.
A döntés következtében Magyarország elveszítette számos fontos bányavidékét, erdőségeit, vasútvonalait és ipari központjait is.
Több mint hárommillió magyar került az új határokon kívülre
Trianon egyik legfájdalmasabb következménye az volt, hogy magyarok milliói egyik napról a másikra kisebbségi sorba kerültek. A becslések szerint több mint hárommillió magyar anyanyelvű ember maradt az új határokon túl.
Sokan olyan településeken éltek tovább, ahol korábban soha nem változott meg az államhatár. Nem költöztek el, mégis más ország polgáraivá váltak. Ez a helyzet a mai napig meghatározza a Kárpát-medence magyarságának életét.
Miért él ennyire erősen a magyar emlékezetben a trianoni békeszerződés?
Kevés olyan történelmi esemény van Magyarországon, amely akkora hatást gyakorolt volna a nemzeti gondolkodásra, mint Trianon. Ennek több oka is van. Egyrészt a terület- és lakosságveszteség rendkívüli méretű volt. Másrészt családok, rokonságok és közösségek szakadtak szét az új határok miatt.
Számos magyar családnak ma is vannak felvidéki, erdélyi, vajdasági vagy kárpátaljai kötődései.
Emiatt Trianon nem csupán történelemkönyvi esemény, hanem sokak számára a személyes családi emlékezet része is.
A történészek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a korszak megértéséhez figyelembe kell venni az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását, a térség nemzetiségi viszonyait és az első világháború következményeit is.
Mit jelent a Nemzeti Összetartozás Napja?
Az Országgyűlés 2010-ben döntött arról, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja legyen. Az emléknap célja nem a sérelmek ébrentartása, hanem annak kifejezése, hogy a világ különböző országaiban élő magyar közösségek egy nemzet részét alkotják.
A megemlékezések középpontjában ezért ma már elsősorban a nemzeti összetartozás, a kulturális kapcsolatok és a határon túli magyarsággal való közösségvállalás áll.
Az ország számos településén minden évben megemlékezéseket tartanak.
Koszorúzásokat rendeznek emlékműveknél és történelmi helyszíneken, ünnepi beszédek hangzanak el, valamint kulturális programok és történelmi előadások várják az érdeklődőket.
Sok iskolában rendhagyó történelemórákon ismertetik meg a diákokat a korszak eseményeivel. Számos településen felhangzik a harangszó, illetve közös énekléssel vagy gyertyagyújtással emlékeznek meg az évfordulóról.
A határon túli magyar közösségek szintén rendszeresen szerveznek ünnepségeket Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban és Kárpátalján.
Több mint száz év telt el, de a történet nem ért véget
A trianoni békeszerződés aláírása óta több mint egy évszázad telt el, a történtek emléke azonban továbbra is élénken jelen van a magyar közgondolkodásban. Június 4-e egyszerre emlékeztet a történelmi veszteségekre és arra, hogy a magyarság kulturális, nyelvi és nemzeti közössége a határokon átívelve ma is létezik. Ezért vált a nap a gyász mellett az összetartozás és a közös nemzeti identitás szimbólumává is.
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Több mint száz évvel a trianoni békediktátum után is él a nemzet
Ma van a nemzeti összetartozás napja, amelyet 2010 óta tartanak meg Magyarországon és a határainkon túl, az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján. Az erről határozó, a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő törvényt a Fidesz-KDNP indítványára 2010. május 31-én fogadta el az Országgyűlés. Az I. világháborút lezáró, a győztesek által írt, és elfogadott békediktátum nyomán Magyarország kiheverhetetlen károkat szenvedett társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt: területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét elvesztette.
A döntés értelmében több mint 3 millió magyar kényszerült az ország határain túlra, az elcsatolt területekre.
Gulyás Gergely: A magyar nemzetnek nincsenek határai
A nemzeti összetartozás alapja, hogy minden magyar tudja és tapasztalja meg: a magyar államnak vannak határai, de a magyar nemzetnek nincsenek – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely még 2023-ban, Sátoraljaújhelyen a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen.