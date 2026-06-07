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Tüntetés a Sándor-palotánál – kövesse nálunk élőben!

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demonstráció

Fontos üzenetet küldött Takács Péter a Sándor-palotánál tartott tüntetésről

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Június 7-re szerveztek tüntetést a Sándor-palotához azok mellett a közjogi tisztségviselők mellett, akikre politikai nyomás nehezedik. Takács Péter videót tett közzé a demonstrációról, és kemény mondattal reagált Magyar Péterék követeléseire.
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demonstrációSulyok TamásTakács PéterMagyar Péter

Tüntetést tartanak vasárnap a Sándor-palota előtt azok mellett a közjogi tisztségviselők és állami intézményi vezetők mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők szerint a megmozdulás célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme.

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett 

Tüntetés a Sándor-palota előtt

A jobboldali demonstráción több közéleti szereplő is felszólal, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Kohán Mátyás és Skrabski Fruzsina. A kezdeményezés hátterében a szervezők szerint az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását sürgeti.

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett, azállamiintézményvezetőkmellett
Galéria: Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett
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Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett

 

Takács Péter videót tett közzé

Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő, korábbi egészségügyi államtitkár Facebook-bejegyzésben reagált a tüntetésre. Azt írta:

Jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni. Még kétharmad birtokában sem.

A képviselő videót is közzétett a Sándor-palota előtti demonstrációról.

Takács Péter videóját megtekintheti a politikus Facebook-oldalán.

A fenyegetett hivatalnokok név szerint:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Bővebb információkat az Origo cikkében talál, ahol élőben közvetítjük a tüntetést.

Felháborító, amit Magyar Péterék akarnak – jöhet a lex Takács?

Magyar Péter elejét venné annak, hogy az ellenzéki képviselők videóra vegyék a miniszterelnök ámokfutását a parlamentben. A kezdeményezést csak lex Takács néven emlegeti Takács Péter fideszes képviselő, aki már többször is készített felvételt a miniszterelnök botrányos viselkedéséről az Országgyűlésben.

 

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