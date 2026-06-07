Fontos üzenetet küldött Takács Péter a Sándor-palotánál tartott tüntetésről

Tüntetést tartanak vasárnap a Sándor-palota előtt azok mellett a közjogi tisztségviselők és állami intézményi vezetők mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők szerint a megmozdulás célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme.
Tüntetés a Sándor-palota előtt
A jobboldali demonstráción több közéleti szereplő is felszólal, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Kohán Mátyás és Skrabski Fruzsina. A kezdeményezés hátterében a szervezők szerint az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását sürgeti.
Takács Péter videót tett közzé
Takács Péter fideszes országgyűlési képviselő, korábbi egészségügyi államtitkár Facebook-bejegyzésben reagált a tüntetésre. Azt írta:
Jogállamot nem lehet diktatórikus eszközökkel építeni. Még kétharmad birtokában sem.
A képviselő videót is közzétett a Sándor-palota előtti demonstrációról.
Takács Péter videóját megtekintheti a politikus Facebook-oldalán.
A fenyegetett hivatalnokok név szerint:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
Bővebb információkat az Origo cikkében talál, ahol élőben közvetítjük a tüntetést.
Felháborító, amit Magyar Péterék akarnak – jöhet a lex Takács?
Magyar Péter elejét venné annak, hogy az ellenzéki képviselők videóra vegyék a miniszterelnök ámokfutását a parlamentben. A kezdeményezést csak lex Takács néven emlegeti Takács Péter fideszes képviselő, aki már többször is készített felvételt a miniszterelnök botrányos viselkedéséről az Országgyűlésben.