Fontos üzenetet küldött Takács Péter a Sándor-palotánál tartott tüntetésről

Tüntetést tartanak vasárnap a Sándor-palota előtt azok mellett a közjogi tisztségviselők és állami intézményi vezetők mellett, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti. A szervezők szerint a megmozdulás célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme.

Szimpátiatüntetés az állami intézményvezetők mellett

Tüntetés a Sándor-palota előtt

A jobboldali demonstráción több közéleti szereplő is felszólal, köztük Teleki Béla, Kurucz Dániel, Kohán Mátyás és Skrabski Fruzsina. A kezdeményezés hátterében a szervezők szerint az a politikai nyomásgyakorlás áll, amely egyes állami vezetők, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását sürgeti.