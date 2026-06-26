Hatalmas területen csaptak fel a lángok Békés vármegyében

2026. Június 26-án, péntek délután kigyulladt a tarló Kevermes és Dombiratos között, a Battonyai utca közelében – közölte a Katasztrófavédelem.

A tűz körülbelül hét hektárnyi területet érintett, a lángokat a mezőkovácsházai és gyulai hivatásos tűzoltók oltották el (A kép illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Kigyulladt a tarló Kevermes és Dombiratos között

A tűz körülbelül hét hektárnyi területet érintett, a lángokat a mezőkovácsházai és gyulai hivatásos tűzoltók oltották el.

Robbanások rázták meg Mezőkövesdet, hatalmas tűz keletkezett – videó

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