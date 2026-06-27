Perzselő forróságban próbálják a tűzoltók megfékezni a hatalmas lángokat – videó

Szombaton kora délután óriási tűz keletkezett Tatabányán egy telephelyen, ahol nagy mennyiségű felhalmozott hulladék gyulladt ki. A tűzeset miatt a városban forgalomkorlátozásokat is bevezettek, miközben a tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén – tájékoztat a KEMMA.

Tűz ütött ki Tatabányán, hatalmas lángokkal ég a hulladék egy telepen

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A hőség és a tartós szárazság miatt az ország több pontján is megnövekedett a tűzesetek száma, ami komoly terhelést jelent a katasztrófavédelem számára.

Tűz Tatabányán: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűz a Tarjáni úton, egy telephelyen tört ki, ahol nagy mennyiségű szemét gyulladt ki.

A tatabányai hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel érkeztek a helyszínre, munkájukat önkéntes tűzoltók is segítik. Az oltást vízágyúval és vízsugarakkal végzik, a beavatkozást egy munkagép is támogatja.

A tűzoltási munkálatok miatt a Tarjáni úton forgalomkorlátozásokat vezettek be. A nagyobb járművek elhaladhatnak, a kisebbeket azonban visszafordítják a hatóságok.

Hatalmas területen csaptak fel a lángok Békés vármegyében

Tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat Kevermes és Dombiratos közé péntek délután. A Katasztrófavédelem közlése szerint a lángok mintegy hét hektárnyi területet érintettek a Battonyai utca közelében.

Egy cigaretta miatt történhetett a hatalmas robbanás

Több száz kilogrammnyi tűzijáték robbant fel Washington államban szerda délután. A robbanásban öt ember, köztük három tűzoltó megsérült, sok ház megsemmisült. A hatóságok szerint a tüzet az okozhatta, hogy valaki túl közel dohányzott a tárolt tűzijátékokhoz.