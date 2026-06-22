Több városból riasztották a tűzoltókat, nagy lángokkal ég egy hűtőház Zalában

Hétfő hajnalban, 2026. június 22-én kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között, a 7527-es út mentén. A tűz következtében az épület tetőszerkezete beszakadt, a lángok oltásához több településről is riasztották a tűzoltókat.

Több helyről érkeztek a tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat, miután tűz ütött ki Magyarországon. Gerse és Kilimán között kigyulladt egy hűtőház (A kép illusztráció)

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között – Több településről érkeztek tűzoltók a helyszínre

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a pacsai, a nagykanizsai, a zalakarosi, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre.

A rajok több vízsugárral oltják a lángokat a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.