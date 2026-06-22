Több városból riasztották a tűzoltókat, nagy lángokkal ég egy hűtőház Zalában

Hétfő hajnalban, 2026. június 22-én kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között, a 7527-es út mentén. A tűz következtében az épület tetőszerkezete beszakadt, a lángok oltásához több településről is riasztották a tűzoltókat.
Kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között – Több településről érkeztek tűzoltók a helyszínre
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a pacsai, a nagykanizsai, a zalakarosi, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre.
A rajok több vízsugárral oltják a lángokat a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.
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Korábban beszámoltunk róla, hogy egy férfi a Holt-Tiszába fulladt. Az áldozat két ismerősével kelt át a túlpartra, de visszafelé már nem ért partot. A rendőrség közigazgatási eljárást indított az ügyben.
Egy nő meghalt, és csaknem 1700 turistát evakuáltak, miután 2026. június 19-én, pénteken hatalmas tűz ütött ki egy tengerparti szállodában a Dominikai Köztársaságban. A lángok a Bayahibe üdülőhelyen található Viva Wyndham Dominicus Beach Hotelben csaptak fel, az esetről videó is készült, amelyen jól látszanak a szállodánál tomboló hatalmas lángok.