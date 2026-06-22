Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pócs János újabb sajtótájékoztatót tart a Szőlő utcai ügyben

tűz

Több városból riasztották a tűzoltókat, nagy lángokkal ég egy hűtőház Zalában

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hétfő hajnalban nagy erőkkel vonultak a tűzoltók egy Zala vármegyei tűzeset helyszínére. Gelse és Kilimán között egy hűtőház gyulladt ki, az épület tetőszerkezete pedig beszakadt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzlángzala vármegyeikatasztrófatűzoltóktűzeset

Hétfő hajnalban, 2026. június 22-én kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között, a 7527-es út mentén. A tűz következtében az épület tetőszerkezete beszakadt, a lángok oltásához több településről is riasztották a tűzoltókat.

Több helyről érkeztek a tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat, miután tűz ütött ki Magyaroszágon. Gerse és Kilimán között kigyulladt egy hűtőház (A kép illsuztráció)
Több helyről érkeztek a tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat, miután tűz ütött ki Magyarországon. Gerse és Kilimán között kigyulladt egy hűtőház (A kép illusztráció)
Fotó: Csudai Sándor - Origo

Kigyulladt egy hűtőház Gelse és Kilimán között – Több településről érkeztek tűzoltók a helyszínre

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a pacsai, a nagykanizsai, a zalakarosi, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre.

A rajok több vízsugárral oltják a lángokat a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy férfi a Holt-Tiszába fulladt. Az áldozat két ismerősével kelt át a túlpartra, de visszafelé már nem ért partot. A rendőrség közigazgatási eljárást indított az ügyben.

 

Egy nő meghalt, és csaknem 1700 turistát evakuáltak, miután 2026. június 19-én, pénteken hatalmas tűz ütött ki egy tengerparti szállodában a Dominikai Köztársaságban. A lángok a Bayahibe üdülőhelyen található Viva Wyndham Dominicus Beach Hotelben csaptak fel, az esetről videó is készült, amelyen jól látszanak a szállodánál tomboló hatalmas lángok.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!