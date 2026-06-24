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tűzgyújtási tilalom

Az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe

1 órája
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A tartós kánikula és csapadékhiány miatt fokozott tűzkockázat áll fenn. A tartós szárazság miatt csütörtöktől tűzgyújtási tilalom lép érvénybe.
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tűzgyújtási tilalomerdőkánikula

A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikulai időjárás okozta fokozott tűzkockázatot mérlegelve, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével, 2026. június 25-től az ország egész területén tűzgyújtási tilalom lép életbe – tájékoztat a Nébih.

Csütörtöktől az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe
Csütörtöktől az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lép életbe (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. 

Az extrém száraz biomassza miatt gyors tűzterjedés alakul ki, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, amik akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek.

Az elkövetkező időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék. A helyenként esetlegesen előforduló kis mértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassza kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.

Mindezek figyelembevételével a hatóság június 25-től tűzgyújtási tilalmat rendel el Magyarország teljes területén. 

A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani:

  • belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon
  • fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon
  • A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Fásításnak minősül külterületen minden erdei fafajjal, faállománnyal borított terület, így a tilalom gyakorlatilag azt jelenti, hogy külterületi ingatlanon tilos tüzet gyújtani! 

Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Kifejezetten javasolt azonban a gáz égőfej vagy az elektromos grill használata. A fa- vagy faszén tüzeléskor ugyanis az izzó zsarátnokok akár több száz métert repülve is képesek meggyújtani az erdőt.

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A vörös kód meghosszabításáról Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter számolt be szerdán a Facebook-oldalán. Bejegyzésében arra kérte a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, mivel a hőség különösen a gyermekeket, az időseket, a fogyatékossággal élőket, a betegeket és a hajléktalan embereket veszélyezteti 

 

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