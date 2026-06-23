Káosz a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy személykocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre – tájékoztat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Kigyulladt egy autó a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók (A kép illusztráció.)

Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A reptér D-portájának közelében lángoló autót a fővárosi hivatásos tűzoltók két habosított gyorsbeavatkozó sugárral oltják.

A jármű utasai ki tudtak szállni a kocsiból.

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