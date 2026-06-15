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Újabb jelentős változásokat jelentett be a Mediaworks Hungary Zrt. a médiaportfóliójában. A Mediaworks portfólió-átalakítás részeként több nyomtatott lap kiadása és két ismert hírportál működése is felfüggesztésre kerül a következő hetekben.
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mediaworks hungary zrtportfólióváltozás

A Mediaworks portfólió-átalakítás következő lépéseként a vállalat bejelentette, hogy 2026. június 16-tól felfüggeszti a Bors napilap nyomtatott kiadását. Ezt követően július 1-jétől a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra nyomtatott változata sem jelenik meg többé.

A Mediaworks portfólió-átalakítás részeként több nyomtatott lap kiadása megszűnik, a Ripost.hu és a Metropol.hu működését pedig felfüggesztik.
A Mediaworks portfólió-átalakítás részeként több nyomtatott lap kiadása megszűnik, a Ripost.hu és a Metropol.hu működését pedig felfüggesztik.

A kiadó közlése szerint az érintett tartalmak továbbra is elérhetők maradnak digitális formában, az online felületeken.

A Ripost.hu és a Metropol.hu is leáll

A bejelentés egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eleme, hogy a vállalat felfüggeszti a Ripost.hu és a Metropol.hu működését is. A két portál hosszú évek óta meghatározó szereplője volt a hazai online médiapiacnak, így megszűnésük jelentős változást jelenthet az olvasók számára.

A vállalat egyelőre nem közölt részletes indoklást a döntés hátteréről, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az esetleges további változásokról hivatalos formában ad majd tájékoztatást.

Az előfizetőket is érintik a változások

A Mediaworks közlése szerint az előfizetőket közvetlenül értesítik a változásokról. A kiadó új kiadványokat ajánl fel számukra, emellett lehetőséget biztosít a fennmaradó előfizetési díjak visszatérítésére is.

A médiavállalat szerint a digitális tartalomszolgáltatás továbbra is biztosított lesz az érintett kiadványok esetében.

 

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