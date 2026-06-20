Óriásbaba született Magyarországon – súlya sokakat meglepett

Június közepén több baba is világra jött a kaposvári szülészeten, a heti összesítés pedig néhány különleges adatot is tartalmazott. Az újszülött gyermekek között volt egy kiemelkedően nagy súllyal született kisfiú.
A kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház szülészetén június közepén összesen 18 gyermek született. A heti összesítés szerint a legnagyobb figyelmet egy kisfiú keltette. Az újszülött 5130 grammos súllyal és 59 centiméteres testhosszal jött világra – számolt be róla a Sonline.
A szülők több különleges keresztnevet is választottak az újszülötteknek
A hét során több különleges keresztnév is megjelent az újszülöttek között. A szülők többek között olyan neveket választottak, mint Benedikt, Nolen Szabolcs vagy Zejnep Alina.
A legkisebb baba 2410 grammos súllyal született. A kórházi adatok alapján a hét végére összesen tíz kisfiú és nyolc kislány érkezett a családokhoz.
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