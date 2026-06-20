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újszülött

Óriásbaba született Magyarországon – súlya sokakat meglepett

22 órája
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Június közepén több baba is világra jött a kaposvári szülészeten, a heti összesítés pedig néhány különleges adatot is tartalmazott. Az újszülött gyermekek között volt egy kiemelkedően nagy súllyal született kisfiú.
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újszülöttKaposvárszülészet

A kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház szülészetén június közepén összesen 18 gyermek született. A heti összesítés szerint a legnagyobb figyelmet egy kisfiú keltette. Az újszülött 5130 grammos súllyal és 59 centiméteres testhosszal jött világra – számolt be róla a Sonline.

Több újszülött érkezett a kaposvári szülészetre június közepén (képünk illusztráció) Fotó: Unsplash
Több újszülött érkezett a kaposvári szülészetre június közepén (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A szülők több különleges keresztnevet is választottak az újszülötteknek

A hét során több különleges keresztnév is megjelent az újszülöttek között. A szülők többek között olyan neveket választottak, mint Benedikt, Nolen Szabolcs vagy Zejnep Alina.

A legkisebb baba 2410 grammos súllyal született. A kórházi adatok alapján a hét végére összesen tíz kisfiú és nyolc kislány érkezett a családokhoz.

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