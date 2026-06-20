Óriásbaba született Magyarországon – súlya sokakat meglepett

A kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház szülészetén június közepén összesen 18 gyermek született. A heti összesítés szerint a legnagyobb figyelmet egy kisfiú keltette. Az újszülött 5130 grammos súllyal és 59 centiméteres testhosszal jött világra – számolt be róla a Sonline.

Több újszülött érkezett a kaposvári szülészetre június közepén (képünk illusztráció)

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A szülők több különleges keresztnevet is választottak az újszülötteknek

A hét során több különleges keresztnév is megjelent az újszülöttek között. A szülők többek között olyan neveket választottak, mint Benedikt, Nolen Szabolcs vagy Zejnep Alina.

A legkisebb baba 2410 grammos súllyal született. A kórházi adatok alapján a hét végére összesen tíz kisfiú és nyolc kislány érkezett a családokhoz.