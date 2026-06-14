Emlékszik még a Csillag születik Utasi Árpijára? Így alakult a sorsa

Utasi Árpi 2007-ben szinte egy csapásra vált ismertté, amikor a vajdasági Csantavérről érkezve megnyerte az RTL Klub Csillag Születik című tehetségkutatójának első évadát. A mindössze 14 éves fiú közvetlen stílusával, különleges személyiségével és utánozhatatlan humorával hamar belopta magát a nézők szívébe – emlékezett vissza a Blikk.

Utasi Árpi

Fotó: Havran Zoltán

14 évesen az ország kedvence volt, ma egy gyárban dolgozik Utasi Árpi

A győzelemmel egy autót és egy éven keresztül havi egymillió forintos nyereményt is kapott. Sokak számára úgy tűnt, hogy a fiatal tehetség előtt fényes művészi pálya áll. A siker után szerepet kapott az Indul a bakterház színpadi változatában, ahol Regős Bendegúzt alakította.

A hirtelen jött népszerűség azonban komoly terhet jelentett számára. Édesapja 2009-es tragikus halála után a család élete gyökeresen megváltozott, a reflektorfény pedig fokozatosan eltűnt körülötte.

A nyereménypénz jelentős része az évek során elfogyott, ugyanakkor Árpi egy olyan döntést is hozott, amely hosszú távon jó befektetésnek bizonyult: földet vásárolt szülőfalujában, Csantavéren. Az ingatlan értéke azóta folyamatosan növekedett.

A színészi pálya végül nem hozott tartós sikert, ezért különböző munkákat vállalt. Dolgozott malomban, élt munkásszállón, jelenleg pedig egy szabadkai üzemben dolgozik, amely üvegszövetet és szigetelőanyagokat gyárt. Az egykori gyereksztárt időnként úgy mutatják be, mint aki elveszítette a lehetőségeit, ő azonban stabil életet épített magának. A gyárban időközben vezetői pozícióba került, emellett sportol, focizik és úszik is szabadidejében.

Nem ő az egyetlen, aki a televíziós siker után hátat fordított a celebvilágnak.

A Való Világ 5 győztese, Knap Attila, ismertebb nevén VV Attila a valóságshow történetének egyik legemlékezetesebb szereplője volt. A műsor megnyerése után még dolgozott a médiában, később azonban tudatos döntést hozott: teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Nem szerepel a bulvárban, nem jár celebeseményekre, és a közösségi médiában sem keresi a figyelmet.