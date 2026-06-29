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UV-B sugárzás

Erre felkészülni sem lehet: extrém UV-B sugárzás várható

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A pokoli hőség további veszélyeket tartogat. Fontos a fokozott védekézés.
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UV-B sugárzásnapfénynapsütés

A figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B sugárzás várható kedden, közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. hétfőn az MTI-vel. A közleményben arra kérték az embereket, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás által okozott leégés ellen, és ha lehetséges, kerüljék a napozást napközben 11 és 15 óra között.

Kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B sugárzás várható.
Kritériumot meghaladó, nagyon erős UV-B sugárzás várható. Fotó: pexels

 

Kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható

Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt, hiszen normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet 

- írták.

A várható UV-B értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/uv-b weboldalon, áll a közleményben.

 

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