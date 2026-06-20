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UV-sugárzás

Pár perc a napon és jön a baj – országos figyelmeztetést adtak ki vasárnapra

21 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap az ország több térségében is nagyon erős napsugárzásra kell számítani. Az UV-sugárzás mértéke több helyen meghaladhatja a figyelmeztetési küszöbértéket, ezért a szakemberek fokozott védekezést javasolnak.
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UV-sugárzásfigyelmeztetésMagyarország

A meteorológiai szolgálat közlése szerint a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, valamint a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon is nagyon erős UV-sugárzás valószínű.

Fokozott védekezésre figyelmeztetnek a magas UV-sugárzás miatt.
Fokozott védekezésre figyelmeztetnek a magas UV-sugárzás miatt (képünk illusztráció)
Fotó: Pexels

Az előrejelzés alapján az UV-index maximuma 7,2 és 7,5 közötti értéket érhet el, amely már a figyelmeztetési kategóriába tartozik.

Hogyan védekezhetünk az UV-sugárzás ellen?

A HungaroMet arra kéri a lakosságot, hogy különösen figyeljen a napsugárzás elleni védekezésre. Javasolják, hogy a legintenzívebb időszakban, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a közvetlen napozást.

A szakemberek az alábbi óvintézkedéseket ajánlják:

  • vállat takaró ruházat viselése,
  • széles karimájú kalap vagy szalmakalap használata,
  • megfelelő fényvédő krém alkalmazása,
  • az árnyékos helyek előnyben részesítése a déli órákban.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy normál bőrtípus esetén akár 15-20 percnyi közvetlen napfény hatására is kialakulhat bőrpír.

A várható UV-B értékek részletes, területi bontású előrejelzése a HungaroMet honlapján érhető el. A meteorológiai szolgálat szerint a vasárnapi időjárási helyzet miatt az ország jelentős részén indokolt a fokozott védekezés.

Erre figyeljünk naptejválasztáskor:

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