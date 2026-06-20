Pár perc a napon és jön a baj – országos figyelmeztetést adtak ki vasárnapra

A meteorológiai szolgálat közlése szerint a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, valamint a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon is nagyon erős UV-sugárzás valószínű.

Fokozott védekezésre figyelmeztetnek a magas UV-sugárzás miatt (képünk illusztráció)

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Az előrejelzés alapján az UV-index maximuma 7,2 és 7,5 közötti értéket érhet el, amely már a figyelmeztetési kategóriába tartozik.

Hogyan védekezhetünk az UV-sugárzás ellen?

A HungaroMet arra kéri a lakosságot, hogy különösen figyeljen a napsugárzás elleni védekezésre. Javasolják, hogy a legintenzívebb időszakban, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a közvetlen napozást.

A szakemberek az alábbi óvintézkedéseket ajánlják:

vállat takaró ruházat viselése,

széles karimájú kalap vagy szalmakalap használata,

megfelelő fényvédő krém alkalmazása,

az árnyékos helyek előnyben részesítése a déli órákban.

A várható UV-B értékek részletes, területi bontású előrejelzése a HungaroMet honlapján érhető el. A meteorológiai szolgálat szerint a vasárnapi időjárási helyzet miatt az ország jelentős részén indokolt a fokozott védekezés.

Erre figyeljünk naptejválasztáskor: