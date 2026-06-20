Pár perc a napon és jön a baj – országos figyelmeztetést adtak ki vasárnapra

A meteorológiai szolgálat közlése szerint a Nyugat-Dunántúlon, a Közép-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, valamint a Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon is nagyon erős UV-sugárzás valószínű.
Az előrejelzés alapján az UV-index maximuma 7,2 és 7,5 közötti értéket érhet el, amely már a figyelmeztetési kategóriába tartozik.
Hogyan védekezhetünk az UV-sugárzás ellen?
A HungaroMet arra kéri a lakosságot, hogy különösen figyeljen a napsugárzás elleni védekezésre. Javasolják, hogy a legintenzívebb időszakban, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerüljék a közvetlen napozást.
A szakemberek az alábbi óvintézkedéseket ajánlják:
- vállat takaró ruházat viselése,
- széles karimájú kalap vagy szalmakalap használata,
- megfelelő fényvédő krém alkalmazása,
- az árnyékos helyek előnyben részesítése a déli órákban.
A várható UV-B értékek részletes, területi bontású előrejelzése a HungaroMet honlapján érhető el. A meteorológiai szolgálat szerint a vasárnapi időjárási helyzet miatt az ország jelentős részén indokolt a fokozott védekezés.
Erre figyeljünk naptejválasztáskor:
Ez is érdekelheti
Figyelem! Hőségriasztás lép életbe – ezek a tanácsok akár életet is menthetnek
Nem tud aludni a hőségtől? – hasznos tippek a forró éjszakákra
Felhívták a figyelmet arra is, hogy normál bőrtípus esetén akár 15-20 percnyi közvetlen napfény hatására is kialakulhat bőrpír.