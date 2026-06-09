Ez minden autóst érint: változnak az üzemanyagárak

Rossz hírt kaptak az autósok az üzemanyag kapcsán, miután újabb üzemanyag-áremelkedés körvonalazódik a hazai piacon. Ezúttal a gázolajról van szó, ami sokakat érinthet a mindennapokban. A benzin ára ugyanakkor változatlan marad – írja a Bors.

Változnak az üzemanyagárak Magyarországon – Fotó: Unsplash

Hogyan változnak az üzemanyagárak Magyarországon?

Szerdától a gázolaj beszerzési ára 3 forinttal emelkedik, miközben a benzin esetében nem történik változás.

2026.06.09-én az átlagárak a következők:

95-ös benzin 643 Ft/liter,

gázolaj 674 Ft/liter.

A védett árak ennél alacsonyabbak:

benzin 595 Ft/liter,

gázolaj 615 Ft/liter.