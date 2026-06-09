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üzemanyag

Ez minden autóst érint: változnak az üzemanyagárak

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A legfrissebb adatok szerint ismét változás jön a hazai kutaknál. Az üzemanyag ára ismét módosul, ami sok autós pénztárcáját érintheti a következő napokban.
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üzemanyaggázolajbenzinüzemanyagár

Rossz hírt kaptak az autósok az üzemanyag kapcsán, miután újabb üzemanyag-áremelkedés körvonalazódik a hazai piacon. Ezúttal a gázolajról van szó, ami sokakat érinthet a mindennapokban. A benzin ára ugyanakkor változatlan marad – írja a Bors.

Változnak az üzemanyagárak Magyarországon
Változnak az üzemanyagárak Magyarországon – Fotó: Unsplash

Hogyan változnak az üzemanyagárak Magyarországon?

Szerdától a gázolaj beszerzési ára 3 forinttal emelkedik, miközben a benzin esetében nem történik változás. 

2026.06.09-én az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin 643 Ft/liter,
  • gázolaj 674 Ft/liter.

A védett árak ennél alacsonyabbak:

  • benzin 595 Ft/liter,
  • gázolaj 615 Ft/liter.

Alkoholból készülhet a jövő benzinje? – ez Brüsszelen is múlik

Egy svájci startup olyan szintetikus üzemanyagot fejlesztett, amely alkoholból készül, mégis szinte teljesen megegyezik a hagyományos benzinnel. Az új technológia nemcsak környezetbarátabb lehet, hanem a jelenlegi autók és infrastruktúra használatát is lehetővé tenné – komoly alternatívát kínálva az elektromos átállás mellett.

 

Lépések jöhetnek az EU-ban a repülőgép-üzemanyagok biztosításáért, csak azt titkolják, mik

Az EU Olajkoordinációs Csoportja (OCG) legutóbbi ülésén az Európai Bizottság, az uniós tagállamok, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), a NATO, valamint az olajipar képviselői és szakértői is részt vettek, hogy megvitassák az európai olajellátás biztonságának helyzetét, illetve az uniós szintű koordináció lehetőségeit a közel-keleti konfliktus árnyékában.

 

 

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