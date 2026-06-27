Drágulás jön? Megszűnik a védett üzemanyagár rendszere

A jogszabály szerint a mai nappal kivezetik a védett üzemanyagár-rendszert, miután a nemzetközi energiapiaci helyzet stabilizálódott. A kormány indoklása alapján már nincs szükség a korábbi beavatkozás fenntartására – írja a Világgazdaság.

Vége a védett üzemanyagárnak: visszatér a piaci árképzés (A kép illusztráció.)

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Ez azt jelenti, hogy a benzin és a gázolaj ára ismét alapvetően a piaci folyamatok alapján alakul a hazai benzinkutakon.

Már most a védett ár alatt az üzemanyagár

A friss adatok szerint a piaci árak már korábban is a korlátozott árak alá csökkentek:

a 95-ös benzin átlagára körülbelül 580 forint/liter,

a gázolaj átlagára pedig mintegy 593 forint/liter.

Ez alacsonyabb, mint a korábbi védett árak, amelyek 595 és 615 forint körül alakultak.

Visszatérhet a hatósági ár is

Bár a védett üzemanyagár megszűnik, a törvény lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben ismét bevezessék a hatósági árat. A kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben dönthet erről, ha az ellátásbiztonság vagy a fogyasztók védelme ezt indokolja.

A szabályozás egy olyan keretrendszert hoz létre, amely krízishelyzetben gyors állami beavatkozást tesz lehetővé, normál körülmények között azonban a piaci árképzés érvényesül.

A hatósági ár esetleges újbóli bevezetése esetén a betartást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzi. A szabályokat megszegő benzinkutak jelentős bírságra számíthatnak, amely 100 ezer forinttól akár 150 millió forintig is terjedhet. Ismételt jogsértés esetén akár ideiglenes bezárás is lehetséges.

Stratégiai készletek szabályozása is változik

A törvény az ország stratégiai kőolajtartalékainak felhasználását is módosítja. A készletek felszabadításáról a miniszter dönthet, meghatározva a felhasználás célját és ütemezését is.

A szabályozás célja, hogy válsághelyzetben biztosítsa az ország energiaellátását, miközben a készletek későbbi visszapótlását is szabályozza.