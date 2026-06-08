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vaddisznó

Nem mindennapi látvány: vadállatok lepték el a XII. kerületet – videó

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Nem mindennapi látvány fogadta a járókelőket Budapest XII. kerületében: ismét vaddisznó bukkant fel lakott területen. A felvételen egy kisebb vaddisznócsalád látható, két nagyobb állat és három kicsi sétált a Mindszenty téren.
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vaddisznóBudapestXII. kerület

Budapest XII. kerületében, a Mindszenty téren készült az a felvétel, amelyen több vaddisznó tűnik fel az utcán. A videón két kifejlett állat és három malac látható, ahogy ijedten szaladnak a környéken. Bár a jelenet elsőre aranyosnak tűnhet, a szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a vadállatokat nem szabad megközelíteni, etetni vagy megijeszteni.

Vaddisznók sétáltak a XII. kerületben
Vaddisznócsalád sétált a XII. kerületben
Fotó: Képernyőkép / Facebook / XII. Kerūlet - HEGYVIDÉK

Vaddisznók a XII. kerületben

A budai hegyvidéki részeken nem ritka, hogy vadállatok merészkednek a lakott területek közelébe. A vaddisznók főként élelem után kutatva jelenhetnek meg utcákon, parkokban vagy házak közelében.

A mostani felvétel különlegességét az adja, hogy nem egy magányos állatot, hanem egy teljes kis családot örökítettek meg. A három apró malac miatt a látvány sokak szerint kifejezetten kedves, de ilyenkor különösen fontos a távolságtartás, mert a kifejlett állatok veszélyesek lehetnek, ha fenyegetve érzik magukat vagy kicsinyeiket.

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