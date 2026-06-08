Nem mindennapi látvány: vadállatok lepték el a XII. kerületet – videó

Budapest XII. kerületében, a Mindszenty téren készült az a felvétel, amelyen több vaddisznó tűnik fel az utcán. A videón két kifejlett állat és három malac látható, ahogy ijedten szaladnak a környéken. Bár a jelenet elsőre aranyosnak tűnhet, a szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a vadállatokat nem szabad megközelíteni, etetni vagy megijeszteni.
Vaddisznók a XII. kerületben
A budai hegyvidéki részeken nem ritka, hogy vadállatok merészkednek a lakott területek közelébe. A vaddisznók főként élelem után kutatva jelenhetnek meg utcákon, parkokban vagy házak közelében.
A mostani felvétel különlegességét az adja, hogy nem egy magányos állatot, hanem egy teljes kis családot örökítettek meg. A három apró malac miatt a látvány sokak szerint kifejezetten kedves, de ilyenkor különösen fontos a távolságtartás, mert a kifejlett állatok veszélyesek lehetnek, ha fenyegetve érzik magukat vagy kicsinyeiket.
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