Nem mindennapi látvány: vadállatok lepték el a XII. kerületet – videó

Budapest XII. kerületében, a Mindszenty téren készült az a felvétel, amelyen több vaddisznó tűnik fel az utcán. A videón két kifejlett állat és három malac látható, ahogy ijedten szaladnak a környéken. Bár a jelenet elsőre aranyosnak tűnhet, a szakemberek rendszeresen figyelmeztetnek arra, hogy a vadállatokat nem szabad megközelíteni, etetni vagy megijeszteni.

Vaddisznócsalád sétált a XII. kerületben

Fotó: Képernyőkép / Facebook / XII. Kerūlet - HEGYVIDÉK

Vaddisznók a XII. kerületben

A budai hegyvidéki részeken nem ritka, hogy vadállatok merészkednek a lakott területek közelébe. A vaddisznók főként élelem után kutatva jelenhetnek meg utcákon, parkokban vagy házak közelében.

A mostani felvétel különlegességét az adja, hogy nem egy magányos állatot, hanem egy teljes kis családot örökítettek meg. A három apró malac miatt a látvány sokak szerint kifejezetten kedves, de ilyenkor különösen fontos a távolságtartás, mert a kifejlett állatok veszélyesek lehetnek, ha fenyegetve érzik magukat vagy kicsinyeiket.