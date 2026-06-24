Sorsfordító pillanat a Börzsönyben: tisztavérű vadmacska kölyköt találtak

Különleges akció zajlott le néhány héttel ezelőtt a Börzsönyben, ahol egy elárvult vadmacskakölyköt sikerült kimenteni szorult helyzetéből a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek. A kölyök a Budakeszi Vadaspark állatgondozóinak szakértő kezei között annyira felerősödött, hogy június elején megtörténhetett az első vérvétele, amelyből kiderült, hogy a harcias természetű kölyök genetikailag is tisztavérű vadmacska – tájékoztat a Budakeszi Vadaspark.

Felícia, a vadmacskakölyök

Fotó: Budakeszi Vadaspark/Surányi Linda

A macskakölyök története májusban kezdődött, amikor kirándulók halk nyávogásra figyeltek fel a Börzsöny egyik félreeső területén, és értesítették a szakembereket.

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a természetvédelmi gyakorlatnak megfelelően először nem avatkoztak közbe, hanem vadkamerák segítségével figyelték meg a helyszínt, hogy kiderüljön visszatér-e az anyamacska a kölyökhöz.

A közel kétnapos megfigyelés során azonban nem észleltek anyaállatot a környéken.

A mentőcsapat végül egy öreg tölgyfa mély odvában találta meg a legyengült kölyköt. A kiszáradt és alultáplált állatot a Budakeszi Vadaspark szakemberei vették gondozásukba. Pár kritikus nap elteltével a kölyök határozottan vadmacskára jellemző viselkedési jeleket mutatott, így a gondozók már a genetikai vizsgálat előtt úgy nevelték az állatot, hogy a lehető legkisebb emberi hatás érje.

Csapatmunka mentette meg a vadmacskakölyök életét

Június elején a kis jövevény a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója és vezető állatorvosa Dr. Sós Endre közreműködésével egészségügyi vizsgálaton esett át, amelynek része a vérvétel is, genetikai, virológiai és parazitológiai vizsgálatokhoz. A genetikai vizsgálatok alátámasztották a szakemberek sejtését:

Felícia genetikailag tisztavérű, jelenleg 8 hetes, vadmacska nőstény egyed.

Felícia a tervek szerint szeptember végéig élvezi majd a Budakeszi Vadaspark vendégszeretetét egy látogatóktól elzárt területen, a lehető legkisebb emberi behatás mellett, hiszen a cél, hogy ősszel visszakerüljön természetes közegébe, az erdőbe. A repatriáció eredménye pedig annál sikeresebb minél vadabb természetű marad.