Váratlan helyről jelentkezett Varga Mihály

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a közösségi oldalán osztott meg bejegyzést, amelyben a Metallica budapesti koncertjéről számolt be. A poszt gyorsan felkeltette a figyelmet, mivel a jegybankelnök ritkán mutat meg nyilvánosan ilyen jellegű szabadidős programokat.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke

Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Mihály a Metallica-koncertről posztolt

A világhírű amerikai rockzenekar budapesti koncertje több tízezer nézőt vonzott, és a nyári zenei szezon egyik kiemelt eseményének számított. Varga Mihály Metallica-koncertről megosztott bejegyzése a közösségi médiában is visszhangot váltott ki. A bejegyzés azért is kapott nagyobb figyelmet, mert Varga Mihály jelenleg az MNB elnökeként az egyik legfontosabb gazdasági intézményt vezeti, így minden nyilvános megjelenése kiemelt érdeklődést vált ki.