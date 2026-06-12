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Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

Varga Mihály

Váratlan helyről jelentkezett Varga Mihály

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A Metallica budapesti fellépése több tízezer embert vonzott, a nézőtéren azonban egy ismert közéleti szereplő is feltűnt. Varga Mihály jegybankelnök közösségi oldalán osztott meg bejegyzést a koncertről.
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Varga MihályMetallicakoncert

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a közösségi oldalán osztott meg bejegyzést, amelyben a Metallica budapesti koncertjéről számolt be. A poszt gyorsan felkeltette a figyelmet, mivel a jegybankelnök ritkán mutat meg nyilvánosan ilyen jellegű szabadidős programokat.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke
Fotó: Ladóczki Balázs

Varga Mihály a Metallica-koncertről posztolt

A világhírű amerikai rockzenekar budapesti koncertje több tízezer nézőt vonzott, és a nyári zenei szezon egyik kiemelt eseményének számított. Varga Mihály Metallica-koncertről megosztott bejegyzése a közösségi médiában is visszhangot váltott ki. A bejegyzés azért is kapott nagyobb figyelmet, mert Varga Mihály jelenleg az MNB elnökeként az egyik legfontosabb gazdasági intézményt vezeti, így minden nyilvános megjelenése kiemelt érdeklődést vált ki.

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