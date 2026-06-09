Ellepték a varjak a magyar várost: egyre dühösebbek a helyiek

A kommentelők arról írtak, hogy a vetési varjak hajnalban és esténként hatalmas zajjal lepik el a környéket, miközben a fák alatt parkoló autókat rendszeresen összepiszkítják. Többen azt állították, hogy bizonyos városrészeken szinte lehetetlen olyan parkolóhelyet találni, amelyet ne érintene a varjúprobléma – számolt be a Teol.

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A lakók szerint a helyzet évek óta húzódik, és hiába történtek intézkedések, a madarak továbbra is jelentős számban vannak jelen a városban.

Az önkormányzat már régóta próbál megoldást találni a problémára, azonban a helyzetet nehezíti, hogy a vetési varjú Magyarországon védett fajnak számít. Egyetlen madár természetvédelmi értéke 50 ezer forint, ezért a fészkek eltávolítása vagy a madarak zavarása csak külön hatósági engedéllyel történhet.

A város tájékoztatása szerint idén is kértek engedélyt a szükséges beavatkozásokra. A fészkelési időszak előtt az Alisca Terra Nonprofit Kft. munkatársai több fészket eltávolítottak, bár néhányat biztonsági okokból nem tudtak megközelíteni.

A város emellett solymászok segítségével is próbálta távol tartani a varjakat. Február és április között több alkalommal végeztek riasztást ragadozó madarakkal, és megpróbálták a varjakat a lakott területeken kívül kialakított etető- és fészkelőhelyek felé terelni.

Az önkormányzat szerette volna elérni azt is, hogy a költési időszak alatt is eltávolíthassák a fészkeket közegészségügyi okokra hivatkozva, ezt azonban a természetvédelmi hatóság nem engedélyezte. A vizsgálatok szerint ugyanis nem találtak olyan körülményt, amely indokolta volna a rendkívüli beavatkozást.

Mindez azt jelenti, hogy a város mozgástere továbbra is rendkívül korlátozott, a lakók panaszai pedig egyre csak szaporodnak.

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