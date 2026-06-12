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varjú

Újabb magyar várost leptek el a varjak, a lakók szerint elviselhetetlen a helyzet

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A lakók szerint már a mindennapi életet is érezhetően zavarja a jelenség a város több pontján, ahol folyamatos a zaj és a szennyezés. A varjúinvázió komoly gondot okoz Dombóváron, ahol már több mint ezer fészekkel számolnak.
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varjúDombóvárfészekvetési varjú

A varjúinvázió egyre komolyabb gondot okoz Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint ezer fészket raktak a város különböző részein. A lakossági panaszok száma folyamatosan nő a zaj, a szennyezés és a lehulló ágak miatt, miközben a megoldást természetvédelmi szabályok is jelentősen korlátozzák. A jelenség nemcsak helyi probléma, a varjúinvázió magyarországi városokban egyre súlyosabb – írja a TEOL.

A varjúinvázió egyre komolyabb gondot okoz Dombóváron
A varjúinvázió egyre komolyabb gondot okoz Dombóváron – Fotó: Pexels

Egyre nagyobb a feszültség a varjúinvázió miatt

A varjúinvázió Dombóváron mára sokak szerint elérte azt a szintet, amely már a mindennapi életet is érezhetően zavarja. A vetési varjak jelenléte miatt egyre több bejelentés érkezik az önkormányzathoz, a lakók elsősorban a folyamatos károgást, az utcákat és autókat borító ürüléket, valamint a fákról lehulló ágakat említik problémaként. A helyzet rendezését ugyanakkor az is nehezíti, hogy a város mozgástere a szigorú természetvédelmi szabályok miatt korlátozott.

A jelenség nem kizárólag Dombóvárt érinti: az ország más részein, például Szekszárdon és Kaposszekcsőn is jelentős varjúkolóniák alakultak ki. A szakemberek szerint a madarak azért húzódtak be egyre nagyobb számban a városi környezetbe, mert természetes élőhelyeik beszűkültek, miközben a településeken könnyen találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet.

Dombóváron jelenleg mintegy 1100 lakott vetésivarjú-fészket tartanak nyilván.

A problémát tovább nehezíti, hogy a vetési varjú védett faj, egy példány természetvédelmi értéke 50 ezer forint, így a beavatkozás lehetőségei erősen korlátozottak. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a varjúfészkek más védett madárfajok számára is fontos szerepet tölthetnek be, többek között erdei fülesbagoly, vörös vércse és kék vércse is használhatja őket költésre.

Ellepték a varjak a magyar várost: egyre dühösebbek a helyiek

Újra fellángolt a vita a vetési varjak miatt Szekszárdon. Egy helyi lakos a „Szekszárdon hallottam” Facebook-csoportban számolt be arról, hogy az évek óta problémát okozó madarak ismét nagy számban jelentek meg a lakótelepek és sűrűbben lakott városrészek környékén. A bejegyzés rövid idő alatt rengeteg reakciót váltott ki, a hozzászólásokból pedig egyértelműen kiderült: sok helyi szerint egyre elviselhetetlenebb a varjúhelyzet.

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Nyár elején ismét különös madárjelenségre figyelhetnek fel a járókelők egy magyar városban. Emberre támadó varjak jelentek meg Tatabányán, a szakember szerint azonban nem ok nélkül csapnak le.

 

 

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