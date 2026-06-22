Tovább romlott a Velencei-tó állapota – újabb korlátozást vezettek be

A Velencei-tó vízszintje június 22-én mindössze 54 centiméter volt, ezért a sétahajózást határozatlan időre felfüggesztették. A FEOL információi szerint a rendkívül alacsony vízállás mellett a járatok biztonságos üzemeltetése már nem biztosítható.

A Velencei-tó állapotát folyamatosan figyelik a szakemberek a száraz időszakban

Fotó: Polyák Attila

A tájékoztatás szerint a kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, ugyanakkor a tó vízszintje a nyári időszakban várhatóan tovább csökkenhet.

Továbbra is figyelik a Velencei-tó állapotát

Az elmúlt időszakban több probléma is ráirányította a figyelmet a tó helyzetére. Korábban egy fürdőhelyen ideiglenes korlátozást vezettek be a vízminőségi vizsgálatok eredménye miatt, emellett az alacsony vízállás következtében több strand sem nyitott meg a szezonra.