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Velencei-tó

Tovább romlott a Velencei-tó állapota – újabb korlátozást vezettek be

5 órája
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Újabb jele mutatkozik a rendkívüli szárazság hatásainak. A Velencei-tó vízszintje olyan alacsonyra csökkent, hogy a hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették.
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Velencei-tósétahajónalacsony vízállás

A Velencei-tó vízszintje június 22-én mindössze 54 centiméter volt, ezért a sétahajózást határozatlan időre felfüggesztették. A FEOL információi szerint a rendkívül alacsony vízállás mellett a járatok biztonságos üzemeltetése már nem biztosítható.

A Velencei-tó állapotát folyamatosan figyelik a szakemberek a száraz időszakban.
A Velencei-tó állapotát folyamatosan figyelik a szakemberek a száraz időszakban
Fotó: Polyák Attila

A tájékoztatás szerint a kenutúrák továbbra is elérhetők az érdeklődők számára, ugyanakkor a tó vízszintje a nyári időszakban várhatóan tovább csökkenhet.

Továbbra is figyelik a Velencei-tó állapotát

Az elmúlt időszakban több probléma is ráirányította a figyelmet a tó helyzetére. Korábban egy fürdőhelyen ideiglenes korlátozást vezettek be a vízminőségi vizsgálatok eredménye miatt, emellett az alacsony vízállás következtében több strand sem nyitott meg a szezonra.

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