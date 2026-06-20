Több strand zárva marad a Velencei-tónál – mutatjuk az érintett fürdőhelyeket

A Velencei-tó vízszintje az aszályos időjárás következtében jelentősen elmarad az elmúlt évek azonos időszakában mért értékektől. A helyzet több strand működését is érinti, ezért egyes fürdőhelyek az idei szezonban nem nyitnak ki – számolt be róla a TEOL.

A Velencei-tó alacsony vízállása több strand működését is érinti

Fotó: Polyák Attila

Több fürdőhely is érintett a Velencei-tónál

A tájékoztatás szerint nem üzemel a gárdonyi Sirály Strand, az agárdi Napsugár Strand, valamint a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti strandja. Emellett a Velencei Pagony Kemping és Strand sem fogad fürdőzőket.

Korábban egy másik természetes fürdőhelyen ideiglenes fürdőzési tilalmat is elrendeltek, miután a vízminőségi vizsgálat nem megfelelő eredményt mutatott.

A rendkívül alacsony vízállás nemcsak a strandolási lehetőségeket szűkíti, hanem a tó általános állapotára is hatással lehet. A hatóságok szerint szükség esetén további tájékoztatást adnak a fürdőhelyek helyzetéről.