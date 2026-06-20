Több strand zárva marad a Velencei-tónál – mutatjuk az érintett fürdőhelyeket

A Velencei-tó vízszintje az aszályos időjárás következtében jelentősen elmarad az elmúlt évek azonos időszakában mért értékektől. A helyzet több strand működését is érinti, ezért egyes fürdőhelyek az idei szezonban nem nyitnak ki – számolt be róla a TEOL.
Több fürdőhely is érintett a Velencei-tónál
A tájékoztatás szerint nem üzemel a gárdonyi Sirály Strand, az agárdi Napsugár Strand, valamint a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti strandja. Emellett a Velencei Pagony Kemping és Strand sem fogad fürdőzőket.
Korábban egy másik természetes fürdőhelyen ideiglenes fürdőzési tilalmat is elrendeltek, miután a vízminőségi vizsgálat nem megfelelő eredményt mutatott.
A rendkívül alacsony vízállás nemcsak a strandolási lehetőségeket szűkíti, hanem a tó általános állapotára is hatással lehet. A hatóságok szerint szükség esetén további tájékoztatást adnak a fürdőhelyek helyzetéről.
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A szakemberek szerint a következő időszak meleg időjárása tovább csökkentheti a tó vízszintjét, ezért a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.