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extrém hőség

Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál - friss képeken mutatjuk be a szörnyű állapotokat

10 perce
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A napok óta tartó extrém hőség a tavakat sem kíméli. A Velencei-tónál is egyre súlyosabb a helyzet, a víz szintje rekordalacsony.
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extrém hőségVelencei-tóhőség

A napok óta tartó extrém hőség és szárazság következtében tovább csökkent a Velencei-tó vízszintje.

Velencei-tó
Velencei-tó

Szerdán megdőlt a tó negatív rekordja is, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Agárdnál 52 centimétert mért – ez a valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon.

Egyre nagyobb bajban van a Velencei-tó:

Galéria: Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál
Fotó: Mediaworks
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Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál

Extrém hőség csap le Magyarországra

Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.

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