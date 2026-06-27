Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál - friss képeken mutatjuk be a szörnyű állapotokat

A napok óta tartó extrém hőség a tavakat sem kíméli. A Velencei-tónál is egyre súlyosabb a helyzet, a víz szintje rekordalacsony.
A napok óta tartó extrém hőség és szárazság következtében tovább csökkent a Velencei-tó vízszintje.
Szerdán megdőlt a tó negatív rekordja is, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Agárdnál 52 centimétert mért – ez a valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon.
Egyre nagyobb bajban van a Velencei-tó:
Galéria: Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál
Fotó: Mediaworks
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Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál
Extrém hőség csap le Magyarországra
Az extrém hőhullám az egészséges szervezetet is megterheli, ezért különösen fontos a megfelelő védelem, ha szabadtéri programot tervezünk. Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán figyelmeztette a lakosságot a hőség veszélyeire.
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