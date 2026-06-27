Egyre súlyosabb a helyzet a Velencei-tónál - friss képeken mutatjuk be a szörnyű állapotokat

A napok óta tartó extrém hőség és szárazság következtében tovább csökkent a Velencei-tó vízszintje.

Velencei-tó

Szerdán megdőlt a tó negatív rekordja is, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Agárdnál 52 centimétert mért – ez a valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon.