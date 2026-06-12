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Reuters

Már a nemzetközi sajtó is felfigyelt a Velencei-tó kritikus helyzetére – videó

46 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Hónapok óta aggasztó hírek érkeznek a magyarok egyik kedvelt nyári úti céljáról, ahol a vízszint tartósan rendkívül alacsony. A Velencei-tó helyzetével most már a Reuters is foglalkozik, a nemzetközi hírügynökség szerint a tó ökoszisztémája és turizmusa is veszélybe kerülhet.
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ReutersVelencei-tóvízszint

A Velencei-tó Magyarország harmadik legnagyobb tava, Budapesttől alig 40 kilométerre, ezért régóta népszerű üdülőhely. A Reuters Gárdonyból készült beszámolója szerint azonban a tó vízszintje idén nyáron újabb mélypontra süllyedhet, amit a szakértők a klímaváltozással és az évtizedek óta problémás vízgazdálkodással is összefüggésbe hoznak.

Velencei-tó: már a Reuters is a kritikus vízszintről ír
Velencei-tó: már a Reuters is a kritikus vízszintről ír
Fotó: Polyák Attila

Velencei-tó vízszintje: történelmi mélypont közelében

A Reuters cikke szerint a vízszint szerdán Agárdnál 56 centiméter volt, mindössze 3 centiméterrel magasabb a 2022-ben mért történelmi mélypontnál. Az év elején még 80 centiméter körül alakult a vízállás, ám jelentősebb csapadék nélkül a szakértők szerint gyors további csökkenés várható.

A képre kattintva galéria nyílik!

Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Galéria: Kiszáradóban a Velencei-tó: galériánkon a szomorú látvány
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jól látszik a Velencei-tó drasztikusan lecsökkent vízállása és a kiszáradt partszakasz

A beszámoló szerint a part mentén már most jól láthatók a baj jelei: 

gyerekek játszanak a korábban víz alatt lévő homokpadokon, a kölcsönzőhajók pedig olyan stégek mellett állnak, amelyek már távol kerültek a víztől.

A turizmust is érintheti a vízhiány

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha nem érkezik jelentős eső, a tó vízszintje naponta akár fél centiméterrel is csökkenhet, és a nyár végére különösen alacsony szintre süllyedhet. Ez nemcsak a fürdőzést, hanem a vitorlázást és a tóhoz kapcsolódó vállalkozásokat is érintheti.

A Reutersnek nyilatkozó vitorlásoktató, Szaniszló Péter már megkezdte tevékenysége áthelyezését a Balatonra, mert a Velencei-tó alacsony vízállása egyre nehezebbé teszi a munkát. Mint mondta, sokan éppen azért választották őt, mert a Velencei-tó közel van Budapesthez, most viszont már a Balatonra kell utazniuk.

Az Origo felületén folyamatosan követtük és követjük a Velencei-tó helyzetét. Cikkeinket itt tudja megtekinteni.

A kormány intézkedéseket ígér

A tó jövőjéről nemrég helyi civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel is egyeztettek. A kormány célként jelölte meg a vízminőség javítását, a fenntartható vízpótlás kidolgozását és a part menti környezet rehabilitációját.

A megoldás azonban nem ígérkezik gyorsnak. Gárdony polgármestere szerint meg kell tanulni együtt élni a változó körülményekkel, mert a klímaváltozás miatt a tó jövőjét is másképp kell kezelni.

A Velencei-tó ügye így már nemcsak helyi vagy országos kérdés: a kritikus vízszintre most már a nemzetközi sajtó is felfigyelt.

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