Már a nemzetközi sajtó is felfigyelt a Velencei-tó kritikus helyzetére – videó

A Velencei-tó Magyarország harmadik legnagyobb tava, Budapesttől alig 40 kilométerre, ezért régóta népszerű üdülőhely. A Reuters Gárdonyból készült beszámolója szerint azonban a tó vízszintje idén nyáron újabb mélypontra süllyedhet, amit a szakértők a klímaváltozással és az évtizedek óta problémás vízgazdálkodással is összefüggésbe hoznak.
Velencei-tó vízszintje: történelmi mélypont közelében
A Reuters cikke szerint a vízszint szerdán Agárdnál 56 centiméter volt, mindössze 3 centiméterrel magasabb a 2022-ben mért történelmi mélypontnál. Az év elején még 80 centiméter körül alakult a vízállás, ám jelentősebb csapadék nélkül a szakértők szerint gyors további csökkenés várható.
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A beszámoló szerint a part mentén már most jól láthatók a baj jelei:
gyerekek játszanak a korábban víz alatt lévő homokpadokon, a kölcsönzőhajók pedig olyan stégek mellett állnak, amelyek már távol kerültek a víztől.
A turizmust is érintheti a vízhiány
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha nem érkezik jelentős eső, a tó vízszintje naponta akár fél centiméterrel is csökkenhet, és a nyár végére különösen alacsony szintre süllyedhet. Ez nemcsak a fürdőzést, hanem a vitorlázást és a tóhoz kapcsolódó vállalkozásokat is érintheti.
A Reutersnek nyilatkozó vitorlásoktató, Szaniszló Péter már megkezdte tevékenysége áthelyezését a Balatonra, mert a Velencei-tó alacsony vízállása egyre nehezebbé teszi a munkát. Mint mondta, sokan éppen azért választották őt, mert a Velencei-tó közel van Budapesthez, most viszont már a Balatonra kell utazniuk.
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A kormány intézkedéseket ígér
A tó jövőjéről nemrég helyi civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel is egyeztettek. A kormány célként jelölte meg a vízminőség javítását, a fenntartható vízpótlás kidolgozását és a part menti környezet rehabilitációját.
A megoldás azonban nem ígérkezik gyorsnak. Gárdony polgármestere szerint meg kell tanulni együtt élni a változó körülményekkel, mert a klímaváltozás miatt a tó jövőjét is másképp kell kezelni.
A Velencei-tó ügye így már nemcsak helyi vagy országos kérdés: a kritikus vízszintre most már a nemzetközi sajtó is felfigyelt.
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