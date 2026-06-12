Már a nemzetközi sajtó is felfigyelt a Velencei-tó kritikus helyzetére – videó

A beszámoló szerint a part mentén már most jól láthatók a baj jelei:

gyerekek játszanak a korábban víz alatt lévő homokpadokon, a kölcsönzőhajók pedig olyan stégek mellett állnak, amelyek már távol kerültek a víztől.

A turizmust is érintheti a vízhiány

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha nem érkezik jelentős eső, a tó vízszintje naponta akár fél centiméterrel is csökkenhet, és a nyár végére különösen alacsony szintre süllyedhet. Ez nemcsak a fürdőzést, hanem a vitorlázást és a tóhoz kapcsolódó vállalkozásokat is érintheti.

A Reutersnek nyilatkozó vitorlásoktató, Szaniszló Péter már megkezdte tevékenysége áthelyezését a Balatonra, mert a Velencei-tó alacsony vízállása egyre nehezebbé teszi a munkát. Mint mondta, sokan éppen azért választották őt, mert a Velencei-tó közel van Budapesthez, most viszont már a Balatonra kell utazniuk.

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A kormány intézkedéseket ígér

A tó jövőjéről nemrég helyi civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel is egyeztettek. A kormány célként jelölte meg a vízminőség javítását, a fenntartható vízpótlás kidolgozását és a part menti környezet rehabilitációját.

A megoldás azonban nem ígérkezik gyorsnak. Gárdony polgármestere szerint meg kell tanulni együtt élni a változó körülményekkel, mert a klímaváltozás miatt a tó jövőjét is másképp kell kezelni.