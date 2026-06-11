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Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

vízszint

Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Súlyos állapotba került az egyik legnépszerűbb magyar tó. A Velencei-tó vízszintje már közel jár az eddigi mélyponthoz, a galériában látható felvételek pedig megmutatják, mennyire súlyos a kiszáradás.
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vízszintaszályVelencei-tó

Vészesen apad a Velencei-tó, a friss adatok szerint már csak néhány centiméterre van az eddig mért legalacsonyabb vízszinttől. A képeken jól látszik, milyen súlyos állapotba került az egyik legnépszerűbb magyar tó és üdülőhely.

Alacsony vízállás a Velencei-tónál
Jól látszik a Velencei-tó drasztikusan lecsökkent vízállása és a kiszáradt partszakasz
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

A Velencei-tó vízállása: drasztikusan csökken a vízszint

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vizugy.hu oldalán elérhető vízmérceadatok szerint 2026. június 11-én reggel Agárdnál 56 centiméter volt a Velencei-tó vízállása. Az eddigi legalacsonyabb nyilvántartott érték 53 centiméter, vagyis a tó vízszintje már csak néhány centiméterrel van a mélypont felett.

Az adatok alapján az elmúlt hetekben folyamatos volt a csökkenés: május 23-án Agárdnál még 64–65 centiméter körüli értékeket mértek.

A képre kattintva galéria nyílik:

Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Galéria: Kiszáradóban a Velencei-tó: galériánkon a szomorú látvány
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jól látszik a Velencei-tó drasztikusan lecsökkent vízállása és a kiszáradt partszakasz

Képeken a kiszáradó magyar tó

Az alacsony vízállás miatt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei vízminőségmérő bóját helyeztek ki a Velencei-tóra. A rendszer többek között az oldott oxigén és a klorofill értékét méri, az adatokat pedig éjjel-nappal figyelik.

A tó állapotát a tartós csapadékhiány és az erős párolgás is súlyosbította. A galériában látható felvételek megmutatják, mennyire kritikus lett a Velencei-tó helyzete.

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