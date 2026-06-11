Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

Vészesen apad a Velencei-tó, a friss adatok szerint már csak néhány centiméterre van az eddig mért legalacsonyabb vízszinttől. A képeken jól látszik, milyen súlyos állapotba került az egyik legnépszerűbb magyar tó és üdülőhely.

Jól látszik a Velencei-tó drasztikusan lecsökkent vízállása és a kiszáradt partszakasz

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

A Velencei-tó vízállása: drasztikusan csökken a vízszint

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vizugy.hu oldalán elérhető vízmérceadatok szerint 2026. június 11-én reggel Agárdnál 56 centiméter volt a Velencei-tó vízállása. Az eddigi legalacsonyabb nyilvántartott érték 53 centiméter, vagyis a tó vízszintje már csak néhány centiméterrel van a mélypont felett.

Az adatok alapján az elmúlt hetekben folyamatos volt a csökkenés: május 23-án Agárdnál még 64–65 centiméter körüli értékeket mértek.

A képre kattintva galéria nyílik: