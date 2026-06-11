Riasztó képeken a Velencei-tó pusztulása, egyre nagyobb a baj

Vészesen apad a Velencei-tó, a friss adatok szerint már csak néhány centiméterre van az eddig mért legalacsonyabb vízszinttől. A képeken jól látszik, milyen súlyos állapotba került az egyik legnépszerűbb magyar tó és üdülőhely.
A Velencei-tó vízállása: drasztikusan csökken a vízszint
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vizugy.hu oldalán elérhető vízmérceadatok szerint 2026. június 11-én reggel Agárdnál 56 centiméter volt a Velencei-tó vízállása. Az eddigi legalacsonyabb nyilvántartott érték 53 centiméter, vagyis a tó vízszintje már csak néhány centiméterrel van a mélypont felett.
Az adatok alapján az elmúlt hetekben folyamatos volt a csökkenés: május 23-án Agárdnál még 64–65 centiméter körüli értékeket mértek.
A képre kattintva galéria nyílik:
Képeken a kiszáradó magyar tó
Az alacsony vízállás miatt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei vízminőségmérő bóját helyeztek ki a Velencei-tóra. A rendszer többek között az oldott oxigén és a klorofill értékét méri, az adatokat pedig éjjel-nappal figyelik.
A tó állapotát a tartós csapadékhiány és az erős párolgás is súlyosbította. A galériában látható felvételek megmutatják, mennyire kritikus lett a Velencei-tó helyzete.