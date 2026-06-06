Vészesen apad a Velencei-tó, már csak néhány centire van a mélyponttól

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vizugy.hu oldalán elérhető friss vízmérceadatok szerint június 6-án reggel Agárdnál 57 centiméter volt a Velencei-tó vízállása. A vízmérce adatai alapján az eddigi legalacsonyabb nyilvántartott érték 53 centiméter, vagyis a tó vízszintje már csak néhány centiméterrel van a mélypont felett.

Folyamatosan figyelik a Velencei-tó vízminőségét Fotó: Móricz István

Az adatsor alapján az is jól látható, hogy a Velencei-tó vízállása az elmúlt időszakban fokozatosan csökkent. Május 23-án Agárdnál még 64–65 centiméteres értékeket mértek, ami már önmagában is alacsonynak számított, június 6-ra azonban a friss mérések szerint 57 centiméterre apadt a vízszint.

Folyamatosan figyelik a Velencei-tó vízminőségét

Vízminőségmérő bóját helyeztek ki a Velencei-tóra az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei. Az OVF közlése szerint a rendszerre az alacsony vízállás miatt van szükség, hogy folyamatosan nyomon követhessék a tó állapotának változásait – írja a Híradó.hu.

A kritikusnak számító területen telepített bója többek között az oldott oxigén és a klorofill értékét méri. Az adatokat éjjel-nappal figyelik, szükség esetén pedig beavatkoznak.

Törvény készülhet a Velncei-tó védelméért Fotó: Móricz István

Törvény készülhet a Velencei-tó hosszú távú védelméért

A Velencei-tó hosszú távú védelmére átfogó törvény készülhet, miután helyi szereplők, környezetvédők, polgármesterek és vízügyi szakemberek egyeztettek Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. A cél a tó ökológiai védelmének jogi megerősítése, a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás megteremtése és a part menti környezet rendezése.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az alacsony vízállás immár hetedik éve visszatérő probléma a Velencei-tónál.

Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség, vagyis a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségének vezetője szerint jelentős csapadék nélkül, a nyári párolgás mellett őszre akár a 2022-es negatív rekord is megdőlhet.

A szakember korábban arról beszélt, hogy a Velencei-tónál rendkívül kicsi a különbség az ideális és a kritikus vízszint között, ezért akár egyetlen száraz év is komoly problémákat okozhat – számolt be a FEOL.