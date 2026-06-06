Vészesen apad a Velencei-tó, már csak néhány centire van a mélyponttól

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vizugy.hu oldalán elérhető friss vízmérceadatok szerint június 6-án reggel Agárdnál 57 centiméter volt a Velencei-tó vízállása. A vízmérce adatai alapján az eddigi legalacsonyabb nyilvántartott érték 53 centiméter, vagyis a tó vízszintje már csak néhány centiméterrel van a mélypont felett.
Az adatsor alapján az is jól látható, hogy a Velencei-tó vízállása az elmúlt időszakban fokozatosan csökkent. Május 23-án Agárdnál még 64–65 centiméteres értékeket mértek, ami már önmagában is alacsonynak számított, június 6-ra azonban a friss mérések szerint 57 centiméterre apadt a vízszint.
Folyamatosan figyelik a Velencei-tó vízminőségét
Vízminőségmérő bóját helyeztek ki a Velencei-tóra az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei. Az OVF közlése szerint a rendszerre az alacsony vízállás miatt van szükség, hogy folyamatosan nyomon követhessék a tó állapotának változásait – írja a Híradó.hu.
A kritikusnak számító területen telepített bója többek között az oldott oxigén és a klorofill értékét méri. Az adatokat éjjel-nappal figyelik, szükség esetén pedig beavatkoznak.
Törvény készülhet a Velencei-tó hosszú távú védelméért
A Velencei-tó hosszú távú védelmére átfogó törvény készülhet, miután helyi szereplők, környezetvédők, polgármesterek és vízügyi szakemberek egyeztettek Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel. A cél a tó ökológiai védelmének jogi megerősítése, a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás megteremtése és a part menti környezet rendezése.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az alacsony vízállás immár hetedik éve visszatérő probléma a Velencei-tónál.
Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség, vagyis a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltségének vezetője szerint jelentős csapadék nélkül, a nyári párolgás mellett őszre akár a 2022-es negatív rekord is megdőlhet.
A szakember korábban arról beszélt, hogy a Velencei-tónál rendkívül kicsi a különbség az ideális és a kritikus vízszint között, ezért akár egyetlen száraz év is komoly problémákat okozhat – számolt be a FEOL.
Eltűnhet a Velencei-tó? Dermesztő, amit a kutatók most kimondtak!
A Velencei-tó vízszintje az elmúlt években rekordközeli mélységekbe süllyedt, miközben a tartós csapadékhiány és az erős párolgás drasztikusan csökkentette a vízkészletet. 2022-ben Agárdnál mindössze 53 centiméteres vízállást mértek, ami a modern mérések egyik legalacsonyabb értéke volt. A problémát tovább súlyosbította, hogy a vízpótlásra használt tározók vízminősége is leromlott, így azok nem tudják hatékonyan segíteni a tó regenerációját.
Vészjósló a helyzet: gyorsan apad a Velencei-tó az aszály miatt
Látványosan apadnak a hazai tavak a tartós szárazság miatt. A súlyos aszály Magyarországon már a Velencei-tó vízszintjén is egyértelműen megmutatkozik. A szakemberek szerint a csapadékhiány és a melegedő időjárás tovább rontja a helyzetet.