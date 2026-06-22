Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart, kövesse nálunk élőben

Velencei-tó

Ennyire súlyos a helyzet a Velencei-tónál? Átsétált rajta a Magyar Kerékpárosklub elnöke – videó

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szokatlan videó mutatja meg, mennyire látványos következményei vannak az alacsony vízállásnak. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke átsétált a Velencei-tavon, de külön figyelmeztetett arra, hogy ezt senki ne próbálja meg felkészülés nélkül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Velencei-tóvízállás

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke átsétált a Velencei-tavon, az erről készült videót és képeket pedig Facebook-oldalán osztotta meg. Az átkelés látványosan mutatja az alacsony vízállást, de Kürti külön figyelmeztetett: a tóban még most is lehetnek veszélyes, mélyebb pontok.

Annyira alacsony a Velencei-tó vízszintje, hogy Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke gyalog átsétált rajta
Annyira alacsony a Velencei-tó vízszintje, hogy Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke gyalog átsétált rajta (A képen a Velencei-tó látható)
Fotó: Polyák Attila

Alacsony a Velencei-tó vízszintje: A Magyar Kerékpárosklub elnöke gyalog szelte át a sekély vizet

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke átsétált a Velencei tavon, az erről készült videót és képeket pedig Facebook-oldalán osztotta meg.

Lehet, hogy elsőként sétáltam át a Velencei tavat. Persze tudom, hogy 150 éve lovas huszárok gyakorlatoztak a kiszáradt medrében, de ők sajnos nem videózták le, úgyhogy így jártak

– írta a posztban.

A képre kattintva galéria nyílik:

Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Kiszáradóban a Velencei-tó, Kiszáradóbanavelenceitó
Galéria: Kiszáradóban a Velencei-tó: galériánkon a szomorú látvány
1/17
jól látszik a Velencei-tó drasztikusan lecsökkent vízállása és a kiszáradt partszakasz

Kürti ugyanakkor külön figyelmeztetett arra, hogy senki ne próbálja meg csak úgy utánozni az átkelést. Mint írta, a tónak még most is lehetnek testmagasságnál mélyebb pontjai, ezért előbb feltérképezte a mélységeket a teljes útvonalon.

A tóban kajakja mellett haladva, kötéllel, neoprén cipőben ment végig, és mentőmellényt is vitt magával. Azt is hozzátette, hogy az iszapban járás kimerítő, veszélyes és kellemetlen. Az átkeléshez azért választotta ezt az időpontot, mert az alacsony vízállás miatt leállították a hajóforgalmat.

Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje

Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízszintje, az agárdi vízmérce már csak 52 centiméteres vízállást mutatott. A vízhiány, a tartós szárazság és a csapadék hiánya látványos válságot okoz, de a szakértő szerint a Velencei-tó jövője nem pusztán vízpótláson múlik. A valódi megoldás a tó természetes működéséhez igazított vízgazdálkodás és tájhasználat lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!