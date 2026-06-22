Ennyire súlyos a helyzet a Velencei-tónál? Átsétált rajta a Magyar Kerékpárosklub elnöke – videó

Kürti ugyanakkor külön figyelmeztetett arra, hogy senki ne próbálja meg csak úgy utánozni az átkelést. Mint írta, a tónak még most is lehetnek testmagasságnál mélyebb pontjai, ezért előbb feltérképezte a mélységeket a teljes útvonalon.

A tóban kajakja mellett haladva, kötéllel, neoprén cipőben ment végig, és mentőmellényt is vitt magával. Azt is hozzátette, hogy az iszapban járás kimerítő, veszélyes és kellemetlen. Az átkeléshez azért választotta ezt az időpontot, mert az alacsony vízállás miatt leállították a hajóforgalmat.

Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje

Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízszintje, az agárdi vízmérce már csak 52 centiméteres vízállást mutatott. A vízhiány, a tartós szárazság és a csapadék hiánya látványos válságot okoz, de a szakértő szerint a Velencei-tó jövője nem pusztán vízpótláson múlik. A valódi megoldás a tó természetes működéséhez igazított vízgazdálkodás és tájhasználat lehet.