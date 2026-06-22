Ennyire súlyos a helyzet a Velencei-tónál? Átsétált rajta a Magyar Kerékpárosklub elnöke – videó

Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke átsétált a Velencei-tavon, az erről készült videót és képeket pedig Facebook-oldalán osztotta meg. Az átkelés látványosan mutatja az alacsony vízállást, de Kürti külön figyelmeztetett: a tóban még most is lehetnek veszélyes, mélyebb pontok.
Alacsony a Velencei-tó vízszintje: A Magyar Kerékpárosklub elnöke gyalog szelte át a sekély vizet
Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke átsétált a Velencei tavon, az erről készült videót és képeket pedig Facebook-oldalán osztotta meg.
Lehet, hogy elsőként sétáltam át a Velencei tavat. Persze tudom, hogy 150 éve lovas huszárok gyakorlatoztak a kiszáradt medrében, de ők sajnos nem videózták le, úgyhogy így jártak
– írta a posztban.
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Kürti ugyanakkor külön figyelmeztetett arra, hogy senki ne próbálja meg csak úgy utánozni az átkelést. Mint írta, a tónak még most is lehetnek testmagasságnál mélyebb pontjai, ezért előbb feltérképezte a mélységeket a teljes útvonalon.
A tóban kajakja mellett haladva, kötéllel, neoprén cipőben ment végig, és mentőmellényt is vitt magával. Azt is hozzátette, hogy az iszapban járás kimerítő, veszélyes és kellemetlen. Az átkeléshez azért választotta ezt az időpontot, mert az alacsony vízállás miatt leállították a hajóforgalmat.
Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje
Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízszintje, az agárdi vízmérce már csak 52 centiméteres vízállást mutatott. A vízhiány, a tartós szárazság és a csapadék hiánya látványos válságot okoz, de a szakértő szerint a Velencei-tó jövője nem pusztán vízpótláson múlik. A valódi megoldás a tó természetes működéséhez igazított vízgazdálkodás és tájhasználat lehet.