Történelmi mélyponton a Velencei-tó, de nem csak a vízhiány a baj

Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízszintje, de a mostani helyzet nem pusztán vízhiányról szól. Dr. Boromisza Zsombor, a MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi docense szerint a válság azt is megmutatja, hogy a tó köré épült használati és fejlesztési modell egyre nehezebben tartható fenn a klímaváltozás korában.

A Velencei-tó sekély, átlagosan alig másfél méter mély vízrendszer, ezért a párolgás, a csapadékhiány és az időjárási szélsőségek gyorsan és látványosan befolyásolják a vízszintjét.

Fotó: Polyák Attila

Kiszáradó Velencei-tó: nemcsak a vízhiány okozza a bajt

2026. június 20-án 19 órakor az agárdi vízmérce 52 centimétert mutatott.

Ez egy centiméterrel alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi legkisebb vízállásnál.

A nyári intenzív párolgási időszak azonban még csak most következik, ezért számottevő csapadék és utánpótlás nélkül a mostani negatív rekord gyorsan megdőlhet. Ha a következő hónapokban az elmúlt száraz nyarakhoz hasonló, havi 6–8 centiméteres nettó vízszintcsökkenés következik be, ősz elejére akár 30 centiméter körüli vízállás is kialakulhat.

A Velencei-tó természetes működése ütközik a megszokott használattal

Dr. Boromisza Zsombor a Másfélfokon megjelent írásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Velencei-tó természeténél fogva sekély, változékony vízrendszer. Átlagos mélysége alig másfél méter, ezért különösen érzékenyen reagál a párolgásra, a csapadékhiányra és az időjárási szélsőségekre.

Boromisza Zsombor szerint a vízpótlás rövid távon segíthet, de tartós megoldást az jelenthet, ha a tóhasználatot és a tájkezelést a Velencei-tó természetes adottságaihoz igazítják Fotó: Móricz István

A szakértő szerint a tó működéséhez a vízszintingadozás, szélsőséges években pedig akár az időszakos kiszáradás lehetősége is hozzátartozik. A gondot az okozza, hogy az elmúlt másfél évszázadban a Velencei-tó körül olyan üdülési, turisztikai és vízgazdálkodási modell alakult ki, amely inkább állandó, kiszámítható vízszintet feltételez.

A vízpótlás önmagában nem jelent tartós megoldást

A tó jövőjéről szóló viták gyakran a vízpótlás körül forognak, de Boromisza Zsombor szerint ez önmagában nem oldja meg a problémát. Rövid távon szükség lehet beavatkozásokra, hosszabb távon azonban a tóhasználatot és a tájkezelést kell a természeti adottságokhoz igazítani.

A megoldás része lehet a vízgyűjtő területeken történő vízmegtartás erősítése, a parti élőhelyek helyreállítása, a partvédőművek felülvizsgálata, valamint olyan turisztikai fejlesztések kialakítása, amelyek számolnak a tó természetes változékonyságával.