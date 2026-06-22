Történelmi mélyponton a Velencei-tó, de nem csak a vízhiány a baj

Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízszintje, de a mostani helyzet nem pusztán vízhiányról szól. Dr. Boromisza Zsombor, a MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi docense szerint a válság azt is megmutatja, hogy a tó köré épült használati és fejlesztési modell egyre nehezebben tartható fenn a klímaváltozás korában.
Kiszáradó Velencei-tó: nemcsak a vízhiány okozza a bajt
2026. június 20-án 19 órakor az agárdi vízmérce 52 centimétert mutatott.
Ez egy centiméterrel alacsonyabb a 2022. szeptemberében mért korábbi legkisebb vízállásnál.
A nyári intenzív párolgási időszak azonban még csak most következik, ezért számottevő csapadék és utánpótlás nélkül a mostani negatív rekord gyorsan megdőlhet. Ha a következő hónapokban az elmúlt száraz nyarakhoz hasonló, havi 6–8 centiméteres nettó vízszintcsökkenés következik be, ősz elejére akár 30 centiméter körüli vízállás is kialakulhat.
A Velencei-tó természetes működése ütközik a megszokott használattal
Dr. Boromisza Zsombor a Másfélfokon megjelent írásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Velencei-tó természeténél fogva sekély, változékony vízrendszer. Átlagos mélysége alig másfél méter, ezért különösen érzékenyen reagál a párolgásra, a csapadékhiányra és az időjárási szélsőségekre.
A szakértő szerint a tó működéséhez a vízszintingadozás, szélsőséges években pedig akár az időszakos kiszáradás lehetősége is hozzátartozik. A gondot az okozza, hogy az elmúlt másfél évszázadban a Velencei-tó körül olyan üdülési, turisztikai és vízgazdálkodási modell alakult ki, amely inkább állandó, kiszámítható vízszintet feltételez.
A vízpótlás önmagában nem jelent tartós megoldást
A tó jövőjéről szóló viták gyakran a vízpótlás körül forognak, de Boromisza Zsombor szerint ez önmagában nem oldja meg a problémát. Rövid távon szükség lehet beavatkozásokra, hosszabb távon azonban a tóhasználatot és a tájkezelést kell a természeti adottságokhoz igazítani.
A megoldás része lehet a vízgyűjtő területeken történő vízmegtartás erősítése, a parti élőhelyek helyreállítása, a partvédőművek felülvizsgálata, valamint olyan turisztikai fejlesztések kialakítása, amelyek számolnak a tó természetes változékonyságával.
A Velencei-tó jövőjének kulcskérdése ezért nemcsak az, honnan lehet több vizet szerezni, hanem az is, hogyan lehet alkalmazkodni egy olyan tóhoz, amely soha nem volt állandó vízszintű rendszer.
Több strand zárva marad a Velencei-tónál – mutatjuk az érintett fürdőhelyeket
Újabb tájékoztatást adott a Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Velencei-tó strandjainak helyzetéről. A közlés szerint több fürdőhely az idei szezonban nem nyit ki, elsősorban a rendkívül alacsony vízállás miatt.
Megmozdult a Velencei-tó vízszintje, de a parton még így is nagy a baj
Friss vízügyi adatok alapján valamelyest változott a kép a kiszáradás közelében lévő tó körül, de megnyugvásról továbbra sincs szó. A Velencei-tó vízszintje június közepén történelmi mélypont közelébe került, csütörtökre viszont enyhe javulás látszik az agárdi mérésekben. Mutatjuk, mit jelez a hivatalos vízmérce, és milyen a helyzet Velencefürdőn. a keleti parton.