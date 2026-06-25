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24 órán belül a harmadik országot rázta meg erős földrengés

földrengés

Gyűjtést indítottak a magyarok a pusztító venezuelai földrengés után

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Eddig már 32 halálos áldozatról számoltak be. A venezuelai földrengést követően a baptista mentőcsapat bejelentette, készenlétben állnak, hogy ha szükséges, segítséget nyújtsanak a venezuelai földrengés után.
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földrengésbaptista szeretetszolgálatsegítségVenezuela

Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogy ha szükséges, segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után; megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására - közölte a szeretetszolgálat csütörtökön az MTI-vel.

Rescuers search for victims in a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Manaure Quintero / AFP)
Szolidaritási akció indult a venezuelai földrengés után / Fotó: Manaure QUINTERO / AFP

Szolidaritási akció indult a venezuelai földrengés után

A Baptista Szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés; a 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki.

Egyelőre 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről számolt be a latin-amerikai ország elnöke, Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Az amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 százaléka pedig annak, hogy az áldozatok száma több mint 100 ezerre emelkedik.

A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 elnevezésű speciális mentőcsapata nyolc mentővel és három kereső kutyával készenlétben van, a szervezet felajánlotta segítségét.

Hozzátették, hogy gyűjtést indítottak az áldozatok megsegítése érdekében, az adományokat a UniCredit - 10918001-55555555-55555555-as bankszámlára várják (a közleményben azt kell írni, hogy "Földrengés Venezuelában"), de lehetőség van online adományozásra is a https://adomany.baptistasegely.hu/ oldalon.

 

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