Gyűjtést indítottak a magyarok a pusztító venezuelai földrengés után

Készenlétben áll a baptista mentőcsapat, hogy ha szükséges, segítséget nyújtson a venezuelai földrengés után; megkezdődött a szolidaritási akció is a rászorulók támogatására - közölte a szeretetszolgálat csütörtökön az MTI-vel.

Szolidaritási akció indult a venezuelai földrengés után / Fotó: Manaure QUINTERO / AFP

Szolidaritási akció indult a venezuelai földrengés után

A Baptista Szeretetszolgálat közleményében felidézték, hogy Venezuela északnyugati részét kevesebb mint egy perc különbséggel rázta meg szerdán két nagy erejű földrengés; a 7,2-es, illetve 7,5-ös erősségű földmozgások miatt a kormány rendkívüli állapotot hirdetett ki.

Egyelőre 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről számolt be a latin-amerikai ország elnöke, Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Az amerikai földtani intézetnek a katasztrófa után nem sokkal közzétett elemzése szerint 44 százalék a valószínűsége annak, hogy a földmozgásoknak akár több mint tízezer halálos áldozata lesz, 30 százaléka pedig annak, hogy az áldozatok száma több mint 100 ezerre emelkedik.

A Baptista Szeretetszolgálat HUBA Rescue24 elnevezésű speciális mentőcsapata nyolc mentővel és három kereső kutyával készenlétben van, a szervezet felajánlotta segítségét.

Hozzátették, hogy gyűjtést indítottak az áldozatok megsegítése érdekében, az adományokat a UniCredit - 10918001-55555555-55555555-as bankszámlára várják (a közleményben azt kell írni, hogy "Földrengés Venezuelában"), de lehetőség van online adományozásra is a https://adomany.baptistasegely.hu/ oldalon.